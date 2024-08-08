Filistin, İsrail'in Norveçli Diplomatların Akreditasyonunu İptal Etmesini Kınıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Norveç'in Filistin nezdindeki diplomatlarının akreditasyonunu iptal etmesini şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci devletin (İsrail) Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan Norveçli diplomatların faaliyetlerini engelleyen bu kararını kabul etmiyoruz," ifadelerine yer verdi.

Uluslararası İlişkiler Üzerine Etkisi

Açıklamada, İsrail’in aldığı bu kararın uluslararası topluma yönelik bir tehdit olduğu vurgulanırken, Filistin ve Norveç arasındaki ilişkilerin "takdire değer" olduğuna dikkat çekildi. Norveç'in Filistin devleti nezdindeki diplomatik temsilciliğinin önemi de vurgulandı.

İsrail'in Çifte Standartları

İsrail’in, Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve ihlallere dikkat çekilen açıklamada, bu ülkenin Filistin halkını destekleyen devletler ve uluslararası kurumlar üzerinde baskı kurma çabalarının "zayıf argümanlar ve bahaneler" ile gerçekleştirildiği ifade edildi.

Norveç'in Filistin'i Tanıması

Norveç, 28 Mayıs’ta Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu. Bu karar sonrası İsrail, Filistin devletini tanıyan Norveç ve İrlanda’daki büyükelçilerini geri çağırdı. Norveç, ayrıca İrlanda ve İspanya ile aynı dönemde bu kararı alarak, Filistin’i tanıyan ülke sayısını 146’ya çıkardı.