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Filistin, İsrail'in UNRWA Kararını BM'ye Taşıyor

Filistin, İsrail'in UNRWA'ya yönelik kararına karşı uluslararası platformda harekete geçiyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 01:04
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 01:04
Filistin, İsrail'in UNRWA Kararını BM'ye Taşıyor

Filistin, BM'de Siyasi Adım Atmaya Hazırlanıyor

Filistin, İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültenlere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verme kararının ardından, konuyu BM'de gündeme taşımak için siyasi bir hazırlık içine girdi.

Filistin Devlet Başkanlığı'nın Açıklamaları

Filistin Devlet Başkanlığı, bu konuda çarpıcı açıklamalarda bulunarak, UNRWA'nın varlığının, Filistin meselesinin uluslararası meşru kararlar çerçevesinde çözülmesiyle yakından bağlantılı olduğunu belirtti. Söz konusu açıklamalar, İsrail'in gerilimi artıracak eylemlerine son verilmesi çağrısını da içeriyor.

İsrail'in UNRWA Üzerindeki Baskıları

İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerine son verilmesini öngören bir yasa tasarısını onayladı. 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılar başlattıktan sonra, İsrail yönetimi UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına girişti ve ajansın kapatılmasını savunmaya başladı.

UNRWA, milyonlarca Filistinliye sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sunmaya devam eden önemli bir ajans konumunda; özellikle Gazze'de 12 bin, genel olarak ise 30 bin çalışanı bulunuyor. Ancak, İsrail yönetimi, ajansın çalışanlarından bazılarını 7 Ekim'deki saldırılara katılmakla suçlayarak, bu durumu bahane ederek UNRWA'yı itibarsızlaştırma ve kapatma kampanyasını sürdürüyor.

Filistin, bu gelişmelere rağmen uluslararası destek arayışını sürdürerek, mülteci haklarının korunması için gerekli adımların atılmasını sağlamayı hedefliyor.

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