Filistin: İsrail'in Yayılmacı Planlarına Tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetindeki ultra sağcı politikacıların kışkırtıcı yorumlarını şiddetle kınadı. Bakanlık, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki soykırım savaşını, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yayılmacı hedefleri için bir fırsat olarak kullandığını belirtmektedir.

Tezhike İçin İddialar

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşının tehdit oluşturduğu vurgulanarak, halkın kitlesel bir tehcir planıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Batı Şeria'daki Gelişmeler

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gerginlik yaratarak topraklara el koyma girişimleri, uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Bu durum, bağımsız Filistin devleti için bir umut oluşturma çabalarını tehlikeye sokmaktadır.

Kışkırtıcı Sözler ve İhlaller

Özellikle Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Hayatımın misyonu İsrail topraklarını inşa etmek ve Filistin devletinin kurulmasını engellemektir." şeklindeki yorumları endişe vericidir. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Filistin yönetiminin düşürülmesine yönelik açıklamaları da dikkat çekmektedir.

Uluslararası Toplumun Rolü

Bakanlık, uluslararası kamuoyunu, İsrailli yetkililerin tehditlerini ciddiye almaya ve Filistin halkını koruma adına gerekli önlemleri almaya çağırdı. Bu baskı ve zorbalığın bir sonucu olarak, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda 692 Filistinli yaşamını yitirmiştir.

Filistin tarafı, bu tehditlerin yalnızca iç politik sorunların yansıması olmadığını, aynı zamanda İsrail hükümetinin siyasi izolasyonunun bir sonucu olduğunu savunmaktadır. İsrail hükümetinin böyle bir krize yol açtığı ve bu durumu Filistin üzerinde bir baskı aracı olarak kullanmaya çalıştığı vurgulanmıştır.