Filistin Kitap ve Kültür Günleri Başlıyor: Zengin Bir Programıyla Taksim'de

İkinci Filistin Kitap ve Kültür Günleri Taksim'de Başlıyor

Filistin'in kültürel mirasını ve edebiyatını tanıtmak amacıyla düzenlenen Filistin Kitap ve Kültür Günleri, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla organize ediliyor.

Etkinlik Detayları

Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği, Basın Yayın Birliği, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Filistin Kültür Evi ve Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, geçen yıl 50'den fazla yayınevi ve 10 binden fazla yayınla katılmıştı.

Kapsamlı Bir Program

Filistin Kitap ve Kültür Günleri kapsamında, hem Türk hem de Arap dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarından birçok etkinlik yapılacak. Konferanslardan panellere, kültürel etkinliklerden söyleşilere kadar geniş bir yelpazede programlar yer alacak.

Panel ve Konferanslar

Etkinlik içerisindeki önemli panellere de ev sahipliği yapacak. Açılış konuşmasını Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaparken, "İsrail Saldırıları Altında Gazetecilik ve Sivil Toplum" paneli düzenlenecek. Ayrıca, Misk FM programcısı Ahmet El Seyit moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "2. Yılında Aksa Tufanı" konferansı, Filistin'in mücadelesini derinlemesine ele alacak.

Sanat ve Edebiyat Buluşmaları

"Filistin Tabloları Fırçayla Nasıl Direniyor?" başlıklı panelde, yazar Peren Birsaygılı Mut ve ressam-karikatürist Dr. Ala El Kata sanatla direnişi anlatacak. Ayrıca, El Kata ve eğitimci Ümmiye Çaha'nın eserlerinin yer aldığı karikatür sergisi de açılacak.

Kitabevi Söyleşileri

İkinci Filistin Kitap ve Kültür Günleri çerçevesinde "Kitabevi Söyleşileri" başlığı altında dikkat çekici etkinlikler gerçekleştirilecek. Yarın saat 14.00’te, Taksim Kitabevi'nde Yahya Sinvar'ın "Filistin'in Gerçek Hikayesi: Diken ve Karanfil" kitabı üzerine bir söyleşi yapılacak. Etkinliğe, eserin çevirmenleri Vahdettin İnce ve Murat Ayar katılacak.

1 Aralık'ta ise, Norman Finkelstein'in "Gazze-Şehadete Tanıklık" kitabı üzerine bir söyleşi ve imza etkinliği düzenlenecek. Kitabın mütercimleri Eyüp Togan, Hakan Aydın ve Kadir Yılmaz da etkinlikte yer alacak.

Şiir Dinletileri

Filistinli şairlerin de yer alacağı etkinlikte, Menaf Baaç, Semir Atiye ve Eymen Cebeli gibi şairler, Filistin'in kültürel ve edebi mirasını yansıtan şiirlerini katılımcılarla paylaşacak.

Filistin Kitap ve Kültür Günleri, edebiyat ve kültür severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.