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Filistin Kızılayı: İsrail Ekiplerimizi Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Cenin'de ekiplerini canlı kalkan olarak kullandığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 21:51
Filistin Kızılayı: İsrail Ekiplerimizi Canlı Kalkan Olarak Kullanıyor

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında ekiplerini "canlı kalkan" olarak kullandığını duyurdu.

Filistin Kızılayı'nın X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin yaralı bir kişiyi tahliye etmek için yola çıkan ekiplerini alıkoyduğu ifade edildi. Açıklamada, İsrail askerlerinin baskın yaptığı bir evde Filistin Kızılayı ekiplerini tutarak canlı kalkan olarak kullandığı vurgulandı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na yönelik baskınlarına devam ediyor. Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, AA muhabirine verdiği bilgilerde, Cenin’de düzenlenen baskında üç Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Rubb, ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki şiddet çemberini Batı Şeria'ya genişletmeye çalıştığını belirtti.

Rubb, Cenin kenti, mülteci kampı ve Kabatiya beldesinin üst üste 15 kez İsrail saldırılarına hedef olduğunu ve bölgedeki altyapının İsrail ordusu tarafından tahrip edildiğini aktardı. 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılardan bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda artış gözlemleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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