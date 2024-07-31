Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Filistin Lideri Abbas'tan Birlik Çağrısı: Heniyye'nin Suikastini Kınadı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikastı kınadı ve halkı birlik olmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 08:14
Filistin Lideri Abbas'tan Birlik Çağrısı: Heniyye'nin Suikastini Kınadı

Abbas'tan Birlik Çağrısı ve Kınama

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye karşı gerçekleştirilen suikastı "korkakça bir eylem" olarak değerlendirerek kınadı. Bu olayın, bölgede tehlikeli bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Filistin Halkına Çağrı

Abbas, Filistin halkına İsrail işgaline karşı direniş göstermeleri ve birlik olmaları yönünde çağrıda bulundu. Resmi haber ajansı WAFA üzerinden yayımlanan açıklamasında, bu tür olayların yalnızca ayrışmaya değil, ulusal birliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

FKÖ Genel Sekreteri'nden Tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Heniyye'ye yönelik suikastı şiddetle kınadı. Şeyh, olayın, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının artış gösterdiği bir dönemde gerçekleştiğini, bu nedenle birlik ve direnişin öneminin daha fazla anlaşıldığını belirtti.

Hamas ve İran'dan Açıklama

Hamas hareketi ile İran Devrim Muhafızları, yaptıkları açıklamalarda Heniyye'nin Tahran’daki konutuna gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu gelişmeler, bölgede yeni bir gerilim kaynağı yaratması açısından önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Opel piyasaya meydan okudu! Yeni modelinde fiyatı dibe çekti: Bayiler tıklım tıklım

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Araç sahiplerine son çağrı! Büyük gün geldi çattı: Çok büyük cezası var

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

İş arayanlara dev fırsat geldi! 80 bin personel alımı başlıyor: Başvuru şartları belli oldu

Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...

İlk kez ev alacaklara devlet kıyağı! 2025'te tamamen değişiyor: Konut kredilerinde yeni dönem

Opel piyasaya meydan okudu! Yeni modelinde fiyatı dibe çekti: Bayiler tıklım tıklım

Telefon hattı Vodafone, Turkcell, Türk Telekom olanlar! Başvuranlara 15 günde para iadesi var!

Araç sahiplerine son çağrı! Büyük gün geldi çattı: Çok büyük cezası var