Filistin Lideri Abbas'tan Birlik Çağrısı: Heniyye'nin Suikastini Kınadı

Abbas'tan Birlik Çağrısı ve Kınama

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye karşı gerçekleştirilen suikastı "korkakça bir eylem" olarak değerlendirerek kınadı. Bu olayın, bölgede tehlikeli bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Filistin Halkına Çağrı

Abbas, Filistin halkına İsrail işgaline karşı direniş göstermeleri ve birlik olmaları yönünde çağrıda bulundu. Resmi haber ajansı WAFA üzerinden yayımlanan açıklamasında, bu tür olayların yalnızca ayrışmaya değil, ulusal birliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

FKÖ Genel Sekreteri'nden Tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Heniyye'ye yönelik suikastı şiddetle kınadı. Şeyh, olayın, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının artış gösterdiği bir dönemde gerçekleştiğini, bu nedenle birlik ve direnişin öneminin daha fazla anlaşıldığını belirtti.

Hamas ve İran'dan Açıklama

Hamas hareketi ile İran Devrim Muhafızları, yaptıkları açıklamalarda Heniyye'nin Tahran’daki konutuna gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu gelişmeler, bölgede yeni bir gerilim kaynağı yaratması açısından önem taşımaktadır.