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Filistin Lideri Barguti: İsrail, Filistin'i Yok Etmeyi Amaçlıyor

Barguti, Doha'daki konferansta, İsrail'in Filistin'i yok etme amacına dikkat çekti ve ulusal birliğin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 19:37
Filistin Lideri Barguti: İsrail, Filistin'i Yok Etmeyi Amaçlıyor

Filistin Ulusal İnisiyatif Lideri Barguti'den Çarpıcı Açıklamalar

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Filistin'i Yeniden Tasarlamak" temalı uluslararası konferansta Mustafa Barguti, İsrail'in Filistin'i yok etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Filistin Siyasetinin Geleceği

Barguti, "İsrail, Filistin'i bölmek ya da parçalarını sindirmek istemiyor, hedefi tamamen yok etmek," diyerek Filistin siyasetindeki mevcut sorunları vurguladı.

Pekin Bildirgesi'ni Belirleyici Bir Adım Olarak Görüyor

Panelin moderatörlüğünü üstlenen ünlü gazeteci Ayman Mohyeldin, Barguti'nin ulusal birlik için imzalanan Pekin Bildirgesi'ni önemli bir gelişme olarak gördüğünü aktardığını belirtti. Barguti, "Halkımızın geleceğini birlikte düşünmesi gerekiyor," dedi.

Ateşkes Müzakereleri ve Netanyahu

Barguti, Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile süren ateşkes müzakerelerinde dikkat çekici bir samimiyetsizlik sergilediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Netanyahu, yeni koşullar ön sürerek ateşkes ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışıyor."

Uluslararası Destek Çabaları

Uluslararası Müzakereci Tamara Essayyad ve Filistinli araştırmacı Zayne Abudaka, Filistin halkının birliğinin önemine vurgu yaparak, bağımsız bir devlet kurmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti. Fadi Kuran ise, Gazze'deki yıkımların bir savaş suçu olduğunu ifade etti.

Genç Nesil ve Bağımsızlık Mücadelesi

İnsan hakları aktivisti Shawan Jabarin, bağımsız bir Filistin devleti için uluslararası destek çağrısında bulunarak, "Dünyanın her yerinde, Filistin davasını destekleyen gençlerin önceliği bağımsızlık," dedi.

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