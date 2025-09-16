Filistin, Lüksemburg'un Filistin Devleti'ni Tanıma Niyetini Memnuniyetle Karşıladı

Filistin yönetimi, Luc Frieden ve Xavier Bettel'in Filistin Devleti'ni tanıma niyetini 'cesurca' buldu; diğer ülkelere benzer adımlar çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:53
Tepki ve çağrı: İki devletli çözüm vurgusu

Filistin yönetimi, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel'in Filistin Devleti'ni tanıma niyetini memnuniyetle karşıladı ve diğer ülkelere benzer adımlar atma çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, 'Lüksemburg Başbakanı Frieden ve Dışişleri Bakanı Bettel'in, ülkelerinin Filistin Devleti’ni tanıma niyetini açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz.' ifadesine yer verildi.

Açıklamada bu tutumun cesurca olduğu ve bunun uluslararası hukuk ve meşruiyet kararlarıyla uyumlu bulunduğu belirtildi. Ayrıca, bu adımın iki devletli çözüm prensibi doğrultusunda sükunet ve barışın sağlanması için yürütülen çabaların bir parçası olduğu vurgulandı.

Bakanlık, henüz Filistin Devleti’ni tanımayan ülkelere; iki devletli çözüm taahhüdü ve savaşın sona erdirilmesi ile barışın tesis edilmesi yönündeki uluslararası uzlaşıya destek amacıyla benzer adımlar atma çağrısı yaptı.

Lüksemburg basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Luc Frieden ile Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, parlamentoda yaptıkları konuşmalarda, Filistin Devleti'ni tanıma niyetinde olduklarını belirtmişlerdi.

