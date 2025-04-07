Filistin, Macaristan Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

Filistin Hükümeti'nden Sert Tepki

Filistin, Macaristan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahunun Ramallah'a yaptığı ziyareti kabul etmesine sert bir yanıt verdi. Bu çerçevede, Macaristan'ın Ramallah Büyükelçisi Gabor Decacchi Filistin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Filistin'in Protestosu

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Macaristan temsilcisi aracılığıyla Netanyahu'nun kabulünü kınadı ve bu konudaki protestosunu açıkça belirtti. Avrupa İşleri Departmanı Müdürü Büyükelçi Adil Attiye, bu durumun Filistin halkına karşı işlenen suçları sürdürebilmek için bir teşvik oluşturduğunu vurgulayarak, Macaristan'ın Netanyahu'yu kabul etmesinin tehlikeli bir suç ortaklığı anlamına geldiğini belirtti.

Macaristan'ın UCM'den Çekilme Kararı

Macaristan hükümeti, Netanyahu'nun ziyareti sırasında UCM'den çekilme kararı aldığını duyurmuştu. Bu bağlamda, 3 Nisan'da gerçekleştirilen ziyaret sonrasında, Macaristan'a yönelik UCM süreçlerinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Roma Statüsü gereği, çekilme işlemleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne bildirim yapıldıktan bir yıl sonra yürürlüğe girecek. Bu süre zarfında Macaristan, UCM’yi oluşturan sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü olacak.

UCM'nin Tutuklama Kararı

UCM, 21 Kasım 2024 tarihinde, Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili olarak Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını açıkladı. Bu karar, uluslararası hukuk açısından ciddi sonuçlar doğurma potansiyeline sahiptir.