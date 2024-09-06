Filistin Makamları, Aktivist Eygi'nin Öldürülmesini Kasıtlı Olarak Değerlendiriyor

Filistin'den Korkutucu İddia: Aktivist Eygi Kasten Öldürüldü

Filistin makamları, Türk yetkililere, İsrail ordusu tarafından hayatını kaybeden aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, keskin nişancı tarafından kasten vurulmuş olabileceğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Filistinli yetkililer, Eygi'nin ölümü ile ilgili olarak Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu ile bilgi paylaşımında bulundu.

Gerçek Mermi Kullanımı Üzerinde Durdular

Filistin makamları, Eygi'nin hedef alındığına dair önemli bir vurgu yaparak, kullanılan merminin plastik değil gerçek olduğunu ifade ettiler. Ayrıca, benzer bir olayda, 2022 yılında gazeteci Şirin Ebu Akile'nin de öldürüldüğünü hatırlattılar. Bu bağlamda, Filistinli doktorların Eygi'ye otopsi yapacağı bildirildi.

Olayın Gelişimi ve Türkiye'nin Tepkisi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcılara gerçek mermilerle ateş açtı. Eygi, Filistinlilere destek vermek amacıyla katıldığı bu gösteride başından vurularak ağır yaralandı. Hemen Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak, İsrail’in son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği 41 bin insanın ölümüne yol açan işgal ve soykırım politikasının sona ermesi için her platformda mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.