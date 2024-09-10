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Filistin Mevasi Katliamı: Uluslararası Toplumun Başarısızlığı

Filistin Dışişleri, İsrail'in Mevasi katliamını uluslararası başarısızlık olarak kınadı. Gazze'de yerinden edilenler hedef alındı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:51
Filistin Mevasi Katliamı: Uluslararası Toplumun Başarısızlığı

Filistin: Mevasi Katliamı Üzerine Açıklama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı el-Mevasi bölgesinde gerçekleşen saldırıyı kınadı. Bakanlık, bu olayın, uluslararası topluluğun soykırım savaşını durdurma konusundaki yetersizliğinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Uluslararası Toplumun Tutumu

Yapılan yazılı açıklamada, "Bu korkunç katliam, sürekli biçimde devam eden bir soykırım ve yerinden etme savaşının parçasıdır. Bu durum, Gazze Şeridi'ni insan yaşamına uygun olmayan bir yer haline getirmeyi hedefleyen resmi bir İsrail politikasıdır." saptamasında bulunuldu.

Gözlemler ve Sonuçlar

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumun Uluslararası Adalet Divanı kararlarını uygulamada başarısız kalmasının, işgalci devleti teşvik ettiğine dikkat çekildi. “Filistin halkının korunması ve esir takasına ulaşmanın tek yolu, ateşkesin derhal sağlanmasından geçiyor.” denildi.

Mevasi Katliamı ve Sonuçları

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Mevasi katliamının, uluslararası başarısızlıkların bir sonucu olduğunu vurguladı. Bakanlık, İsrail hükümetinin dokunulmazlığının, Filistin halkına karşı en ağır suçların işlenmesine olanak tanıdığına dikkat çekti.

Son olarak, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tanıkların ifadelerine göre, bu saldırılar El-Mevasi bölgesinde gerçekleşti ve bölge, "güvenli" olduğu iddia edilerek hedef alındı.

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