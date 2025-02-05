Filistin Misyonu Başkanı Zomlot: 'Washington Tarihin Akışını Değiştiremez'

Filistin Misyonu Başkanı Zomlot Açıklamalarda Bulundu

Filistin'in İngiltere'deki Misyonu Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, Filistinlilerin son yüzyılda maruz kaldığı baskılar, soykırım ve ayrımcılığa rağmen evlerini terk etmediğini vurgulayarak, "Eğer soykırıma rağmen evlerinde kalmayı sürdürüyorlarsa, Washington tarihin akışını değiştiremez." şeklinde konuştu.

Trump'ın Planına Tepki

Zomlot, İngiliz Sky News kanalına katıldığı programda ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin halkının zorla yerinden edilmesi planına karşı çıkarken, Filistinlilerin 100 yıldan fazla bir süredir haksızlıklara maruz kaldığına dikkat çekti. Zomlot, "Son 100 yılda yaşananları bilmemiz gerekiyor. Bunlar tamamen Filistin'in temizlenmesiyle alakalı. Bu temizliğin merkezinde de etnik temizlik yatıyor," ifadelerini kullandı.

Etnik Temizlik Suçlamaları

1947-1948'de Siyonist militanların Filistin'in üçte ikisinde etnik temizlik yaptığını belirten Zomlot, bu süreçte bugün Gazze nüfusunun yüzde 80'inin o dönemde kaçanların oluşturduğu göçmenler olduğunu ifade etti. Trump'ın açıklamalarının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun planına destek niteliğinde olduğunu vurgulayarak, "İsrail 1948'de etnik temizlik yaptı, 1967'de işgal etti, toprakları çaldı, sistematik baskılar yaptı, apartheid uyguladı ve Gazze'de soykırım yaptı. Ama yine de Gazze ve Filistinliler evlerini terk etmedi," dedi.

İngiltere'ye Acil Eylem Çağrısı

Zomlot, Gazzelilerin yerinden edildikten sonra geri döneceği tek yerin geçmişte Filistin'de terk ettikleri topraklar olduğunu belirterek, ABD'nin tek taraflı tutumunu da sert bir dille eleştirdi. Netanyahu'nun aşırı sağ görüşlerinin benimsenmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ne yazık ki ABD kendisini bu noktaya getirdi. Bu artık sadece Gazze'yle ilgili de değil. Küresel düzenin alt üst edilmesini izliyoruz," ifadelerini kullandı.

Küresel Liderlik Gereksinimi

Filistin devletinin acilen tanınması gerektiğini söyleyen Zomlot, İngiltere'nin tarihi sorumluluğundan bahsederek, "Sayın Başbakan, bir gün dahi beklemeyin," diye konuştu. Zomlot, tüm dünyanın Gazze'yi yeniden inşa etmeye hazır olduğuna vurgu yaparak, "Bir gayrimenkul yatırımcısı (Trump) gidiyor ve sahipleniyor. Bu nerede duracak?" şeklinde sorular yöneltti.

Zomlot, bunun yanı sıra İngiltere'nin küresel liderlik rolünü üstlenebileceğini ifade ederek, "Tüm dünya bunu izliyor. Küresel bir liderliğe ihtiyacımız var," dedi.