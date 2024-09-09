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Filistin Misyonu'ndan Uluslararası Soruşturma Çağrısı

Filistin Misyonu Başkanı Zomlot, Eygi'nin ölümü sonrası uluslararası hesap verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:05
Filistin Misyonu'ndan Uluslararası Soruşturma Çağrısı

Filistin Misyonu CEO'sundan Soruşturma Talebi

Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İsrail'in Batı Şeria'da ABD ve Türk vatandaşı insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesini kınadı. Zomlot, uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmeye davet etti.

Büyükelçi Zomlot, 76 yıldır cezasızlıkla hareket eden İsrail'in, sadece Filistinlilere değil, aynı zamanda ABD, İngiltere ve Türkiye vatandaşlarına da saldırılar düzenlediğine dikkat çekti. "ABD, bırakın Filistin halkını, kendi vatandaşlarını öldürenlerden bile hiçbir zaman hesap sormadı" diyerek durumu eleştirdi.

Eygi'nin Ölümü Sonrası Tepkiler

Zomlot, Eygi'nin 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen barışçı bir gösteride İsrail askerleri tarafından vurulduğunu ve kurtarılamadığını hatırlattı. Eygi'nin ailesine başsağlığı dileyen Zomlot, uluslararası toplumu adalet için harekete geçmeye çağırdı.

Öte yandan, Zomlot, şimdiye kadar İsrail'in işlediği suçlar için hiçbir şekilde sorumlu tutulmadığına dikkat çekti. "İsrail, asla kendini soruşturmayacak. Asla savaş suçu işlediklerine dair bir karara varmayacak. Bu yüzden uluslararası hesap verebilirlik olmalı" ifadesini kullandı.

Uluslararası Dayanışma Hareketi ve Eygi

İnsan hakları aktivisti olan Ayşenur Ezgi Eygi, Washington Üniversitesinde psikoloji ve Orta Doğu dillerinde eğitim alıyordu. Filistinlilerin hakları için barışçıl yöntemlerle mücadele eden Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsüydü. Eygi, önceki dönemde de Rachel Corrie gibi pek çok aktivistin gösterdiği cesareti sürdürüyor ve bu sebeple öne çıkıyordu.

Aktivist Eygi'nin ölümü, hem yerel hem de uluslararası düzeyde büyük bir öfke ve hesap sorma taleplerine yol açtı. Eygi’yı şiddetsiz bir mücadele içinde kaybetmenin üzüntüsü, tüm insan hakları savunucuları için önemli bir kayıp olarak görülüyor.

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