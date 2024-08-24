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Filistin Mücadelesi 'Kutsal İşgal' Belgeseli ile Ele Alındı

TRT'nin 'Kutsal İşgal' belgeseli, Gazze'deki Filistin mücadelesine ışık tuttu. Panelde önemli konuşmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 23:50
Filistin Mücadelesi 'Kutsal İşgal' Belgeseli ile Ele Alındı

TRT'nin 'Kutsal İşgal' Belgesel Galası

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) düzenlediği 'Kutsal İşgal' (Holy Redemption) belgeselinin galası, Filistinlilerin Gazze'deki mücadelesine odaklandı. Belgeselin çekimleri, TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirildi.

Panel: Filistin Davası ve Dezenformasyonla Mücadele

Premiere öncesinde gerçekleştirilen 'İsrail'in Propaganda Makinesiyle Mücadele Eden Aktivistler: Filistin Davası için İsrail'in Yalanlarını Çürütmek' başlıklı panelde, önemli konuşmacılar yer aldı. Amerikalı aktivist Medea Benjamin, Kanadalı yazar ve aktivist Aaron Mate, Filistinli-Kanadalı hemşire Ahmed Kouta ve çevrim içi olarak katılan İsrailli gazeteci Gideon Levy panelde görüşlerini paylaştılar.

Dezenformasyonun Etkileri ve Eleştiriler

Aaron Mate, İsrailli yetkililer tarafından yürütülen dezenformasyon kampanyalarının etkisini vurgulayarak, büyük uluslararası medya kuruluşlarının doğrulanmamış bilgileri yaydığını belirtti. Özellikle 'kafası kesilen bebekler' iddialarının, Batı medyası tarafından sorgulanmadan kabul edilmesine eleştiri getirdi. Mate, "Propaganda açığa çıkarılmalı ve gerçek galip gelmelidir." dedi.

Gazze'deki Dram ve Yaralar

Gideon Levy, İsrail toplumundaki "köklü inkar ve suç ortaklığına" dikkat çekti. Levy, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının ardından İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği eylemlerin haklı gösterilemeyeceğini ifade etti: "Hiçbir şey İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yaptıklarını haklı gösteremez."

Ahmed Kouta ise, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde yaşadığı acı deneyimleri paylaşarak, "Gazze'deki her hane sevdiği birini kaybetti." dedi. Kouta, hava saldırılarının yıkıcı etkilerini ve hastanedeki çaresizliği anlattı.

ABD'deki Siyasi Durum ve Protesto Hareketleri

Amerikalı aktivist Medea Benjamin, ABD'deki siyasi manzarayı ve iki büyük siyasi partinin İsrail'e verdiği desteği eleştirdi. Benjamin, "ABD'de kamuoyu değişiyor ve biz çoğunluğu temsil ediyoruz. Protesto hareketlerinin değişim yaratma potansiyeli giderek artıyor." diye belirtti.

Panelin ardından, belgeselin gösterimi gerçekleştirildi ve katılımcılara önemli düşünceler sunuldu.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin ilk gösterimi öncesinde düzenlenen ikinci panelde, Filistinlilerin Gazze'de devam eden mücadelesi ve İsrail'in söylemlerine karşı koyma çabaları ele alındı. Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen "İsrail'in propaganda makinesiyle mücadele eden aktivistler: Filistin davası için İsrail'in yalanlarını çürütmek" başlıklı ikinci panelde, Filistinli-Kanadalı hemşire Ahmed Kouta konuşmacı olarak yer aldı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin ilk gösterimi öncesinde düzenlenen ikinci panelde, Filistinlilerin Gazze'de devam eden mücadelesi ve İsrail'in söylemlerine karşı koyma çabaları ele alındı. Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen "İsrail'in propaganda makinesiyle mücadele eden aktivistler: Filistin davası için İsrail'in yalanlarını çürütmek" başlıklı ikinci panelde, Filistinli-Kanadalı hemşire Ahmed Kouta konuşmacı olarak yer aldı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin ilk gösterimi öncesinde düzenlenen ikinci panelde, Filistinlilerin Gazze'de devam eden mücadelesi ve İsrail'in söylemlerine karşı koyma çabaları ele alındı. Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen "İsrail'in propaganda makinesiyle mücadele eden aktivistler: Filistin davası için İsrail'in yalanlarını çürütmek" başlıklı ikinci panelde, Filistinli-Kanadalı hemşire Ahmed Kouta konuşmacı olarak yer aldı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin ilk gösterimi öncesinde düzenlenen ikinci panelde, Filistinlilerin Gazze'de devam eden mücadelesi ve İsrail'in söylemlerine karşı koyma çabaları ele alındı. Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen "İsrail'in propaganda makinesiyle mücadele eden aktivistler: Filistin davası için İsrail'in yalanlarını çürütmek" başlıklı ikinci panelde, Filistinli-Kanadalı hemşire Ahmed Kouta konuşmacı olarak yer aldı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin ilk gösterimi öncesinde düzenlenen ikinci panelde, Filistinlilerin Gazze'de devam eden mücadelesi ve İsrail'in söylemlerine karşı koyma çabaları ele alındı. Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen "İsrail'in propaganda makinesiyle mücadele eden aktivistler: Filistin davası için İsrail'in yalanlarını çürütmek" başlıklı ikinci panelde Amerikalı aktivist Medea Benjamin (sağda), Nazilerden kurtulan Kanadalı doktor Gabor Mate’nin oğlu yazar ve aktivist Aaron Mate (sağ2), Filistinli-Kanadalı hemşire Ahmed Kouta (sol2) ve çevrimiçi olarak katılan İsrailli gazeteci Gideon Levy konuşmacı olarak yer aldı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin ilk gösterimi öncesinde düzenlenen ikinci panelde, Filistinlilerin Gazze'de devam eden mücadelesi ve İsrail'in söylemlerine karşı koyma çabaları ele alındı. Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen "İsrail'in propaganda makinesiyle mücadele eden aktivistler: Filistin davası için İsrail'in yalanlarını çürütmek" başlıklı ikinci panelde Amerikalı aktivist Medea Benjamin (sağda), Nazilerden kurtulan Kanadalı doktor Gabor Mate’nin oğlu yazar ve aktivist Aaron Mate (sağ2), Filistinli-Kanadalı hemşire Ahmed Kouta (sol2) ve çevrimiçi olarak katılan İsrailli gazeteci Gideon Levy konuşmacı olarak yer aldı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin ilk gösterimi öncesinde düzenlenen ikinci panelde, Filistinlilerin Gazze'de devam eden mücadelesi ve İsrail'in söylemlerine karşı koyma çabaları ele alındı. Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen "İsrail'in propaganda makinesiyle mücadele eden aktivistler: Filistin davası için İsrail'in yalanlarını çürütmek" başlıklı ikinci panelde Amerikalı aktivist Medea Benjamin (sağda), Nazilerden kurtulan Kanadalı doktor Gabor Mate’nin oğlu yazar ve aktivist Aaron Mate (sağ2), Filistinli-Kanadalı hemşire Ahmed Kouta (sol2) ve çevrimiçi olarak katılan İsrailli gazeteci Gideon Levy konuşmacı olarak yer aldı.

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen...

Çekimleri TRT World ekipleri tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirilen, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin ilk gösterimi öncesinde düzenlenen ikinci panelde, Filistinlilerin Gazze'de devam eden mücadelesi ve İsrail'in söylemlerine karşı koyma çabaları ele alındı. Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen "İsrail'in propaganda makinesiyle mücadele eden aktivistler: Filistin davası için İsrail'in yalanlarını çürütmek" başlıklı ikinci panelde Amerikalı aktivist Medea Benjamin (sağda), Nazilerden kurtulan Kanadalı doktor Gabor Mate’nin oğlu yazar ve aktivist Aaron Mate (sağ2), Filistinli-Kanadalı hemşire Ahmed Kouta (sol2) ve çevrimiçi olarak katılan İsrailli gazeteci Gideon Levy konuşmacı olarak yer aldı.

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