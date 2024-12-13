Filistin: Nusayrat Katliamı ve Uluslararası Toplumun Başarısızlığı

İsrail'in Suçları ve Gazze'deki Yıkım

Açıklamada, bu durumun İsrail'i "suçlarını derinleştirmeye ve Gazze Şeridi'ndeki sistematik yıkımı tamamlamaya, burayı yaşanmaz hale getirmeye ve bölge sakinlerini göçe zorlamaya teşvik ettiği" kaydedildi. Medyanın belgelediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden yıkım ve zorla göç ettirilme politikaları, Filistinlilerin yaşamının yok edilmesinin amaçlandığını" ortaya koymaktadır.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Filistin, "Filistin halkına koruma sağlanmamasından, soykırım ve tehcirin durdurulmamasından" uluslararası toplumu sorumlu tutarak, "İsrail savaş uçaklarının saldırılarının derhal durdurulması, uluslararası koruma sağlanması ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması" çağrısında bulundu.

Son Durum

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, dün akşam İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bazı ev ve binaları hedef almıştı. Saldırılarda, çoğunluğu Şeyh Ali ailesinden 33 Filistinli yaşamını yitirirken; çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 84 kişi yaralanmıştır. Görgü tanıkları, büyük yıkımın ardından ambulans ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kayıp kişileri aramaya devam ettiğini bildirmiştir.