Filistin Özgürlük Platformu'ndan Gazze'ye Destek Gösterisi

Filistin Özgürlük Platformu'ndan İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki

Filistin Özgürlük Platformu, İsrail'in Gazze üzerindeki saldırılarını protesto etmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Topluluk Bir Araya Geldi

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir araya gelen katılımcılar, "Filistin halkı kazanacak", "Soykırımcı İsrail hesap verecek", "Filistin'e özgürlük" gibi sloganlar eşliğinde dövizler taşıdı.

Anma ve Tepki

Grup adına yapılan basın açıklamasında, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteriye katılırken İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi anıldı. Açıklamada, Eygi'nin 26 yaşında hayatını kaybettiği hatırlatılarak, "Tıpkı 23 yaşındaki Rachel Corrie gibi öldürülmesi, İsrail devletinin soykırımcı niteliğini gözler önüne seriyor" denildi.

İnsani Suçlar ve Direniş

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Filistinlilerin büyük acılar yaşadığına dikkat çekildi. Açıklamada, "İsrail, Filistinlileri yerinden ediyor, hapishanelerde binlerce Filistinli tutukluya işkence ediyor. Gazze'yi sadece bir açık hava hapishanesine çevirmedi, şimdi de 350 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyor" ifadeleri yer aldı.

İsrail'in saldırılarına rağmen Filistin halkının direnişinin süregeldiği ve askeri açıdan İsrail’in büyük bir başarısızlık yaşadığı vurgulandı.

Filistin Özgürlük Platformunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistin Özgürlük Platformunca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.