Filistin, Papa'nın Gazze'de Ateşkes Çağrısına Destek Verdi

Filistin, Hristiyan dünyasına seslenerek, Papa Franciscus'un Gazze Şeridi'ndeki insani krizle ilgili ateşkes çağrısını uygulamaya yönelik somut adımlar atılmasını istiyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı, Papa'nın "çok ciddi ve rezil bir insani durum" olarak tanımladığı Gazze'deki durumla ilgili duyduğu endişeleri ve yaptığı çağrıları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Açıklamada, Papa'nın açıklamaları ve tutumlarının uluslararası ve insani hukukla tutarlı olduğu vurgulanarak, Hristiyan dünyasının tüm bileşenlerine Papa'nın mesajlarını dikkate alarak pratik adımlar atma çağrısı yapıldı. "Hristiyan dünyasının tüm bileşenlerini Papa'nın tutumlarını dikkatle dinlemeye ve bunları etkili pratik adımlara dönüştürmeye çağırıyoruz," ifadesi dikkat çekici.

Papa Franciscus, 8 Ocak'ta gerçekleştirilen açıklamalarda Gazze'deki acil durum hakkında uyarıda bulunarak, ateşkes çağrısını yinelemişti. Ayrıca, giderek artan yeni bir "dünya savaşının" tehdidine karşı diplomasi ve diyalog yolunu önermişti.

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere toplamda 46 bin 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucunda 109 bin 378 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da saldırılarla hedef alınmakta ve bu durum sivil altyapının tahrip olmasına neden olmaktadır.