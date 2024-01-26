Filistin Sağlık Bakanı İsrail'in katliamlarında açlık silahını kullanarak soykırım suçu işlediğini belirtti

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki İsrail'in açlık silahını kullanarak rekor sayıda soykırım suçu işlediğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı açıklamasında, "İsrail işgali, Gazze Şeridi'ni bombalayarak, aç bırakarak ve tedaviyi engelleyerek soykırım yapıyor." dedi.

Kudra, İsrail'in dün, Gazze'deki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım almak için bekleyen binlerce aç insanı katlettiğini belirterek, "İşgalci İsrail, rekor sayıda soykırım suçu gerçekleştirmek için açlık silahını kullanıyor." ifadelerini kullandı. İsrail ordusu, dün, Gazze'deki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım umuduyla bekleyen binlerce insanı hedef aldı. Saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi de yaralandı.





7 EKİM'DE BAŞLAYAN SALDIRILARI SONRASI GAZZE

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" amacıyla İsrail'e 7 Ekim 2023'te geniş çaplı saldırı başlattı. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını duyurdu. İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 900 Filistinli öldü, 64 bin 110 kişi yaralı kaldı. Enkaz altında hala binlerce ceset olduğu belirtilirken, halkın barındığı hastane ve okullar da bombalanarak sivil altyapı yıkıldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den beri Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda 219'u kara işgalinde olmak üzere 556 askerinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 gün süreyle ve sonrasında 3 gün daha verilen "insani ara" da 81 İsrailli ve 240 Filistinli tutsak karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Bununla birlikte İsrail, binlerce Filistinliyi gözaltına alıp tutuklamaya devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 373 Filistinli öldü. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır bölgesinde süren çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah üyesi ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri hayatını kaybetti.