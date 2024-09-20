Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'ye Acil Tıbbi Yardım Gönderdi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Gazze'ye İlaç Yardımı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne acil sağlık malzemeleri ulaştırdı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın Nablus'taki merkez depolarından 18 Eylül tarihinde yola çıkan 5 tır, Gazze'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı'ndan Açıklama

Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, Gazze'ye yönelik yürütülen saldırıların ardından ilk kez ilaç göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ebu Ramazan, ilerleyen günlerde daha fazla tıbbi yardım göndermeyi planladıklarını da belirtti.

Yardımın İçeriği ve Dağıtım Planı

Gönderilen tırlardaki ilaç ve malzemelerin, yaralı ve hastaların acil tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gazze'deki hastanelere dağıtılacağını belirten Ebu Ramazan, bu yardımların Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Başbakan Muhammed Mustafa tarafından verilen talimatlar doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Tırların içeriğinde, ilaçlar, antibiyotikler, diyaliz malzemeleri ile acil servis ve ameliyathanelerde kullanılacak tıbbi sarf malzemeleri yer almakta.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne 5 tırdan oluşan ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın Nablus'taki merkez depolarından 18 Eylül'de yola çıkan tırların Gazze'ye ulaştığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne 5 tırdan oluşan ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın Nablus'taki merkez depolarından 18 Eylül'de yola çıkan tırların Gazze'ye ulaştığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne 5 tırdan oluşan ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın Nablus'taki merkez depolarından 18 Eylül'de yola çıkan tırların Gazze'ye ulaştığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne 5 tırdan oluşan ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın Nablus'taki merkez depolarından 18 Eylül'de yola çıkan tırların Gazze'ye ulaştığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne 5 tırdan oluşan ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın Nablus'taki merkez depolarından 18 Eylül'de yola çıkan tırların Gazze'ye ulaştığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne 5 tırdan oluşan ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın Nablus'taki merkez depolarından 18 Eylül'de yola çıkan tırların Gazze'ye ulaştığı belirtildi.