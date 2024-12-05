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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Uluslararası Müdahale Çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırılarına karşı uluslararası müdahale talep ediyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 01:01
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 01:01
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Uluslararası Müdahale Çağrısı

Filistin'den Acil Müdahale Çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Filistin sağlık sistemine yönelik saldırılarını durdurmak ve sağlık tesislerine acil koruma sağlamak amacıyla uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Hastane Baskını Kınandı

Bakanlıktan gelen yazılı açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bir hastaneye düzenlediği baskının kınandığı ifade edildi. Bu eylemde, yaralı bir Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Uluslararası Kurumlara Çağrı

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer uluslararası kuruluşlara, tedavi merkezlerine ve sağlık personeline yönelik saldırıların durdurulması için derhal müdahale etmeleri gerektiği vurgulandı. Sağlık sisteminin tüm bileşenlerinin derhal korunması talep edildi.

Nablus'taki Olay

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerin, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus'taki Arap İhtisas Hastanesi'ne düzenlediği baskın, sağlık hizmetleri üzerindeki tehditleri yeniden gün yüzüne çıkardı.

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