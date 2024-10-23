Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Uluslararası Topluma Kefen Çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Dramatik Çağrı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılara karşı uluslararası desteğin yetersiz kaldığını vurgulayarak, hayatını kaybedenler için kefen gönderilmesi talebinde bulundu.

Yaşanan İnsani Kriz

Yapılan açıklamada, Gazze'deki insanî koşulların giderek kötüleştiği belirtilirken, uluslararası toplumun halka koruma ve ihtiyaçlarını karşılama konusundaki başarısızlığına dikkat çekildi. Bakanlık, en azından hayatını kaybedenlerin onurlu bir şekilde defnedilmesi için kefen gönderilmesi çağrısında bulundu.

"Dünyaya çağrımızdır: Halkımıza koruma ve barınak sağlamada başarısız olan ve gıda ile ilaç girişini sağlayamayan dünya, en azından şehitlerimizin bedenlerini örtebilmemiz için kefen göndermeye çaba göstersin." denildi.

7 Ekim Sonrası Durum

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara 7 Ekim 2023'te Hamas tarafından gerçekleştirilen bir karşılık verme eylemi ile başlandığı bildirilmektedir. Bu tarihten itibaren, yaklaşık 42,718 Filistinli hayatını kaybederken, 100,282 kişi yaralanmıştır. Çatışmalarda, 17 bini çocuk ve 11,378’i kadın olan birçok sivil kayıptan söz edilmektedir.

Yaşanan bu insani kriz esnasında, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınması da büyük bir sivil altyapı tahribatına yol açmaktadır.

İsrail ordusu, bu süre zarfında 356'sı karadan olmak üzere toplam 752 askerinin öldüğünü bildirirken, çatışmalara verilen insani arada bazı esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakıldığı da ifade edilmiştir.

Öte yandan, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 166'sı çocuk olmak üzere toplam 760 Filistinli hayatını kaybetmiştir.