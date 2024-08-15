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Filistin Sorununa Dair Önemli Açıklamalar: Temelli'den Taşan Vurgular

DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, Mahmud Abbas'ın soykırımla ilgili açıklamalarını değerlendirdi ve çözüm yollarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 13:06
Filistin Sorununa Dair Önemli Açıklamalar: Temelli'den Taşan Vurgular

Filistin Sorununa Dair Önemli Açıklamalar

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, gündeme dair kritik yorumlarda bulundu. Temelli, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'nda soykırımın son dönemlerde ortaya çıkmış bilinmeyen yönlerini gündeme getirebileceğini ifade etti.

İsrail'in Saldırıları ve Küresel Diplomasi

Temelli, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, İsrail’in artan saldırılarının soykırıma dönüşerek devam ettiğini ve bu durumun durdurulması için küresel diplomasinin aktif hale gelmesi gerektiğini belirtti. "Mahmud Abbas, bize soykırımın son zamanlarda yarattığı belki de bilmediğimiz ayrıntılarını dile getirecek," diyen Temelli, Filistin ve Kürt sorununun çözülmediği sürece Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelmeyeceğini dile getirdi.

Filistin Halkının Kendi Kaderini Tayini

Temelli, İsrail’in yayılmacı politikalarının Filistin halkını yerlerinden ettiğini belirterek, bu sorunun yalnızca Filistin halkının iradesiyle çözülebileceğinin altını çizdi. "Filistin halkıyla dayanışma içerisindeyiz," diyen Temelli, mevcut iktidarın hamasete dayalı bir politikayla Orta Doğu'ya yaklaşmaya devam ettiğini kaydetti.

Adalet Bakanı'nın Açıklamalarına Yanıt

Ayrıca, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Temelli, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Can Atalay hakkındaki açıklamalarını eleştirdi. "Can Atalay için yarın toplanacağız. Bakan’ın açıklaması talihsiz, Meclis henüz toplanmamışken, halkın iradesini yok sayan bir dil yaygınlaşıyor," dedi.

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