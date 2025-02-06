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Filistin Temsilcisi: "Gazze, Filistin Devleti'nin Ayrılmaz Bir Parçasıdır"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'nin Filistin Devleti'nin bir parçası olduğunu vurguladı ve ateşkesin kalıcı olması gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 01:01
Filistin Temsilcisi: "Gazze, Filistin Devleti'nin Ayrılmaz Bir Parçasıdır"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi'nden Önemli Açıklamalar

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'nin Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Mansur, "Gazze evimizin kıymetli bir parçasıdır. Yeni bir ev arayışında değiliz" diyerek bu konuda net bir duruş sergiledi.

Ateşkes Üzerine Beklentiler

BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesi (CEIRPP) bünyesinde düzenlenen toplantıda konuşan Mansur, Gazze'deki mevcut ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak anlaşmanın kalıcı ve tüm Filistin topraklarını kapsaması gerektiğini vurguladı. "Bir taraftan Gazze'de ateşkes varken Batı Şeria'yı cehenneme çevirmek kabul edilemez. Ateşkesin kalıcı ve tüm Filistin toprakları için geçerli olmasını istiyoruz" dedi.

Gazze'nin Yeniden İnşası Üzerine Çizdiği Manzara

Mansur, Gazze'nin yeniden inşasının önemini vurgulayarak, dünya üzerinde Gazze halkını atalarından kalan topraklarından çıkaracak hiç bir güç bulunmadığını ifade etti. "Mutlu ve güvenli bir yer sağlamak isteyenler, Filistinlileri atıldıkları 'ilk evleri İsrail'e' yollayabilir" diyen Mansur, bu alternatifin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Mansur, ayrıca Gazze halkının etnik temizliğine ve yerlerinden edilmesine karşı çıkan dost ülkelere teşekkür ederek, "Biz kendi ülkemizi yeniden inşa etmek istiyoruz" ifadesini kullandı ve bu konuda uluslararası destek talep etti. Filistin halkının uluslararası hukuk, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Arap barış girişimleri doğrultusunda barış arayışında olduğunu da sözlerine ekledi.

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