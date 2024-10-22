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Filistin Temsilcisi Mansur'dan Gazze Uyarısı

Mansur, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin tehlikede olduğunu belirtti ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 07:36
Filistin Temsilcisi Mansur'dan Gazze Uyarısı

Filistin'in Gazze'deki Durumu Tehlikede

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze Şeridinin kuzeyinde bulunan 470 binden fazla insanın büyük bir katliam tehdidi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Mansur'un Açıklamaları

Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang'a bir mektup göndererek durumu aktardı. Mansur, işgalci güç İsrailin Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini ve bu bölgedeki halkın acil olarak yiyecek, su ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığını vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Mansur, uluslararası toplumu daha önce bu felaket hakkında uyardıklarını ve soykırımın durdurulması yönünde harekete geçme çağrısında bulunduklarını belirtti. Ancak, BM Güvenlik Konseyi'nin savaş suçları karşısında etkisiz kaldığını ifade etti.

Filistinli Ailelerin Durumu

Mansur, kuzeydeki Filistinlilerin zorla güney bölgesine tahliye edilmelerinin kabul edilemez olduğunu, bu duruma derhal son verilmesi gerektiğini ve sivillerin korunması için uluslararası hukukun işletilmesini talep etti.

İsrail'in Askeri Hareketleri

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yoğun hava saldırıları başlatarak Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla kara harekâtı gerçekleştirmiştir. 5 Ekim'den itibaren başlayan bu saldırılar, bölgedeki sivil halkı büyük bir tehdit altına sokmaktadır. 7 Ekim'de İsrailli yetkililer, bu bölgeleri boşaltmaları yönünde Filistinlilere uyarılarda bulunmuştur.

Gelecekteki Planlar

Bazı raporlara göre, bu saldırıların arkasında "generallerin planı" olarak bilinen bir strateji bulunmaktadır. Bu planın amacı, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla tahliye ederek bu alanları yeni yerleşim yerleri haline getirmektir. Henüz İsrail hükümeti bu plan hakkında resmi bir açıklama yapmamıştır.

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