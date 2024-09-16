Filistin Temsilcisi Riyad Mansur'dan Ayşenur Eygi Açıklaması

Ayşenur Eygi'nin Şehitliği ve Son Gelişmeler

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Türk-Amerikan aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Şehit İfadeleri

Mansur, AA muhabirinin Batı Şeria'da İsrailli bir keskin nişancı tarafından öldürülen Eygi hakkında sorduğu soruya yanıt verirken, "Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir." dedi. Eygi'nin bir suikasta kurban gittiğini vurguladı.

Görgü Tanıklarıyla İlgili Tartışmalar

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin, İsrail'in olayla ilgili açıklamasını bir "kaza" olarak kabul ettiğini belirten Mansur, görgü tanıklarının ifadelerinin aksine durumun gerçekliğine dikkat çekti.

Son Veda

Eygi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yerleşkesinde askeri bir törenle ebediyete uğurlandı.