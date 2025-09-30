Filistin, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Filistin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi sonlandırmayı hedefleyen 20 maddelik planını memnuniyetle karşıladı ve anlaşma için ABD ile bölge ortaklarıyla çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 02:40
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 02:40
Filistin, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Filistin, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Filistin Yönetiminden Açıklama

Filistin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan Gazze planını memnuniyetle karşıladığını bildirdi ve bir anlaşmaya ulaşılması için ABD, bölge ülkeleri ve diğer ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'deki savaşın sona ermesi için gösterdiği çabanın memnuniyetle karşılandığı vurgulandı. Açıklamada, Filistin'in ABD Başkanının barışa giden bir yol bulacağına inanıp, Gazze savaşının sonlanması için taraflarla olumlu ve yapıcı etkileşim kurmaya hazır olduğu ifade edildi.

Vurgulanan Koşullar ve Beklentiler

Açıklamada, Gazze ile ilgili varılacak anlaşmanın şu unsurları içermesi gerektiği belirtildi: toprak ilhakını ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesini önleme, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemlere son verme, İsrail'in Gazze'den tam olarak çekilmesi ve Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki topraklar ile kurumların tek çatı altında toplanması.

Metinde ayrıca, işgale son verilmesi ve İsrail ile bağımsız Filistin Devleti'nin barış, güvenlik ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yan yana yaşamasını öngören iki devletli çözüme dayalı adil barışın yolunun açılması gerektiği vurgulandı.

Planın Tanıtımı ve İsrail'in Tepkisi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın derhal sona ereceğini", İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay Payas'ta Zincirleme Kaza: 3 Tır Çarpıştı, 1 Yaralı
2
Almanya Başbakanı Scholz, Solingen'deki Bıçaklı Saldırıyı Kınadı
3
İngiltere, Trump'ın Gazze İçin 20 Maddelik Barış Planını Memnuniyetle Karşıladı
4
Sanchez: İspanya, ABD Destekli Gazze Barış Önerisini Destekliyor
5
Bursa Osmangazi'de Başından Vurulan Özay Aslin Hayatını Kaybetti
6
Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planına 8 Ülkeden Ortak Destek
7
Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı Hamas'a Ulaştı: Mısır ve Katar İletişimde

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı