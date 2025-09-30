Filistin, Trump'ın Gazze Planını Memnuniyetle Karşıladı

Filistin Yönetiminden Açıklama

Filistin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan Gazze planını memnuniyetle karşıladığını bildirdi ve bir anlaşmaya ulaşılması için ABD, bölge ülkeleri ve diğer ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'deki savaşın sona ermesi için gösterdiği çabanın memnuniyetle karşılandığı vurgulandı. Açıklamada, Filistin'in ABD Başkanının barışa giden bir yol bulacağına inanıp, Gazze savaşının sonlanması için taraflarla olumlu ve yapıcı etkileşim kurmaya hazır olduğu ifade edildi.

Vurgulanan Koşullar ve Beklentiler

Açıklamada, Gazze ile ilgili varılacak anlaşmanın şu unsurları içermesi gerektiği belirtildi: toprak ilhakını ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesini önleme, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemlere son verme, İsrail'in Gazze'den tam olarak çekilmesi ve Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki topraklar ile kurumların tek çatı altında toplanması.

Metinde ayrıca, işgale son verilmesi ve İsrail ile bağımsız Filistin Devleti'nin barış, güvenlik ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yan yana yaşamasını öngören iki devletli çözüme dayalı adil barışın yolunun açılması gerektiği vurgulandı.

Planın Tanıtımı ve İsrail'in Tepkisi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın derhal sona ereceğini", İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek destek açıklaması yaptı.