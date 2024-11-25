Filistin Turizm Bakanı: 'İsrail, Gazze'deki 188 tarihi alanı hedef aldı'

İsrail Gazze'deki Tarihi Mirası Yok Ediyor

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Hani el-Hayik, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 188 arkeolojik alanı hedef aldığını duyurdu.

Hayik, Ramallah'ta Birleşmiş Milletlerin (BM) desteğiyle düzenlenen Gazze'de Kültürel Mirasın Yok Edilmesi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze'deki 188 arkeolojik alan kısmen veya tamamen yok edildi," dedi.

Ayrıca, tarihi cami ve kiliselerin de saldırıya uğradığını belirten Hayik, birçok tarihi eser barındıran müzenin de İsrail saldırılarına maruz kaldığını açıkladı.

Hayik, İsrail'in Filistin halkının tarihini silme çabasının arkeolojik alanlar üzerinde yoğunlaşarak, Filistinlilerin ulusal kimliğinin önemli bir parçasını hedef aldığını vurguladı. "İşgalci İsrail'in amacı, insanlardan başlayıp taşlara kadar Filistinli olan her şeyi yok etmektir," şeklinde ifadeler kullandı.

Sempozyumda Hayik ile birlikte birçok Filistinli bakan ve yetkili de konuşma yaptı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki 325 arkeolojik alandan 206'sı kısmen veya tamamen yok oldu.

İsrail'in saldırıları sonucunda hedef alınan tarihi yapılar arasında, geçmişi 1400 yıla dayanan Filistin'in en büyük üçüncü camisi El-Ömeri ile 5. yüzyılda yapılan Gazze'nin en eski ve dünyanın üçüncü en eski kilisesi Aziz Porphyrius bulunmaktadır.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, çocuklar da dahil olmak üzere 44.235 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların 17.492'si çocuk, 11.979'u kadın olarak kaydedildi. Toplamda 104.638 kişi yaralandı. Enkaz altında hale binlerce ölü bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.