DOLAR
34,59 -0,13%
EURO
36,42 -1,15%
ALTIN
2.984,64 0,71%
BITCOIN
3.369.703,83 -0,63%

Filistin Turizm Bakanı: 'İsrail, Gazze'deki 188 tarihi alanı hedef aldı'

Filistin Turizm Bakanı Hayik, İsrail'in Gazze'de 188 arkeolojik alanı vurduğunu belirtti. Saldırıların ulusal kimliği tehdit ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:14
Filistin Turizm Bakanı: 'İsrail, Gazze'deki 188 tarihi alanı hedef aldı'

İsrail Gazze'deki Tarihi Mirası Yok Ediyor

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Hani el-Hayik, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 188 arkeolojik alanı hedef aldığını duyurdu.

Hayik, Ramallah'ta Birleşmiş Milletlerin (BM) desteğiyle düzenlenen Gazze'de Kültürel Mirasın Yok Edilmesi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze'deki 188 arkeolojik alan kısmen veya tamamen yok edildi," dedi.

Ayrıca, tarihi cami ve kiliselerin de saldırıya uğradığını belirten Hayik, birçok tarihi eser barındıran müzenin de İsrail saldırılarına maruz kaldığını açıkladı.

Hayik, İsrail'in Filistin halkının tarihini silme çabasının arkeolojik alanlar üzerinde yoğunlaşarak, Filistinlilerin ulusal kimliğinin önemli bir parçasını hedef aldığını vurguladı. "İşgalci İsrail'in amacı, insanlardan başlayıp taşlara kadar Filistinli olan her şeyi yok etmektir," şeklinde ifadeler kullandı.

Sempozyumda Hayik ile birlikte birçok Filistinli bakan ve yetkili de konuşma yaptı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki 325 arkeolojik alandan 206'sı kısmen veya tamamen yok oldu.

İsrail'in saldırıları sonucunda hedef alınan tarihi yapılar arasında, geçmişi 1400 yıla dayanan Filistin'in en büyük üçüncü camisi El-Ömeri ile 5. yüzyılda yapılan Gazze'nin en eski ve dünyanın üçüncü en eski kilisesi Aziz Porphyrius bulunmaktadır.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, çocuklar da dahil olmak üzere 44.235 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların 17.492'si çocuk, 11.979'u kadın olarak kaydedildi. Toplamda 104.638 kişi yaralandı. Enkaz altında hale binlerce ölü bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nin Tartışmaları Asılsız
2
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor
3
Trump'ın İstihbarat Direktörü Adayı Tulsi Gabbard'ın Suriye Ziyareti Senato'da Gündemde
4
Sırbistan Ulusal Meclisi'nde Tren Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü
5
Filistin Turizm Bakanı: 'İsrail, Gazze'deki 188 tarihi alanı hedef aldı'
6
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı
7
DMM'den Kreş Kapatma İddialarına Yalanlama

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı