Filistin, Türkiye'nin Barınma Planından İlham Aldı

Filistin, Türkiye'nin Barınma Planından Faydalanıyor

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Ahid Biseysu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının sona ermesi durumunda Filistinlilerin barınma ihtiyacını karşılamak için hükümetin hazırladığı planı duyurdu. Bu plan, 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında uyguladığı barınma stratejisinden ilham alınarak oluşturuldu.

Yeni Barınma Planı Detayları

Biseysu, Filistin televizyonuna yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi halinde yıkılan evlerin sahipleri için toparlanma planı üzerinde çalışıyoruz. Ancak bu plan, geçmişte Gazze'de olduğu gibi kalıcı kamplara dönüşmeyecek," dedi. Bakan, 1948'deki Büyük Felaket'in (Nekbe) tekrarlanmasına müsaade etmeyeceklerini de vurguladı. Yıkılan Konutlar ve Barınma Alanları

İsrail saldırıları sonucunda bölgede yaklaşık 300 bin konutun yıkıldığını belirten Biseysu, Gazze'de 2 bin ila 4 bin kişi için 280 barınma bölgesi kurulmasının planlandığını ifade etti. Ayrıca, saldırılar sonucunda bölgede "40 ila 50 milyon ton moloz" biriktiğini ve yeniden inşa sürecinin kolay olmayacağını sözlerine ekledi.

Uluslararası Desteğin Önemi

Bakan Ahid Biseysu, "Uluslararası toplum, yeniden inşa ve yerleşim süreci için henüz yaratıcı bir çözüm sunmadı," dedi. Filistin hükümetinin, Türkiye'nin deprem sonrası barınma sürecinin başarılı olduğunu düşünerek Gazze için yeni bir plan geliştirdiğini belirtti. İsrail Saldırıları Sonucu Kaybedilen Canlar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, en az 39 bin 618 Filistinli hayatını kaybetti; bunların 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'i ise kadın. Ayrıca 91 bin 223 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapıya zarar verilmektedir.