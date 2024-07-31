Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Filistin, Türkiye'nin Barınma Planından İlham Aldı

Filistin, Türkiye'nin deprem sonrası barınma deneyiminden yola çıkarak Gazze için yeni bir plan geliştirdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 04:58
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 04:58
Filistin, Türkiye'nin Barınma Planından İlham Aldı

Filistin, Türkiye'nin Barınma Planından Faydalanıyor

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Ahid Biseysu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının sona ermesi durumunda Filistinlilerin barınma ihtiyacını karşılamak için hükümetin hazırladığı planı duyurdu. Bu plan, 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında uyguladığı barınma stratejisinden ilham alınarak oluşturuldu.

Yeni Barınma Planı Detayları

Biseysu, Filistin televizyonuna yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi halinde yıkılan evlerin sahipleri için toparlanma planı üzerinde çalışıyoruz. Ancak bu plan, geçmişte Gazze'de olduğu gibi kalıcı kamplara dönüşmeyecek," dedi. Bakan, 1948'deki Büyük Felaket'in (Nekbe) tekrarlanmasına müsaade etmeyeceklerini de vurguladı. Yıkılan Konutlar ve Barınma Alanları

İsrail saldırıları sonucunda bölgede yaklaşık 300 bin konutun yıkıldığını belirten Biseysu, Gazze'de 2 bin ila 4 bin kişi için 280 barınma bölgesi kurulmasının planlandığını ifade etti. Ayrıca, saldırılar sonucunda bölgede "40 ila 50 milyon ton moloz" biriktiğini ve yeniden inşa sürecinin kolay olmayacağını sözlerine ekledi.

Uluslararası Desteğin Önemi

Bakan Ahid Biseysu, "Uluslararası toplum, yeniden inşa ve yerleşim süreci için henüz yaratıcı bir çözüm sunmadı," dedi. Filistin hükümetinin, Türkiye'nin deprem sonrası barınma sürecinin başarılı olduğunu düşünerek Gazze için yeni bir plan geliştirdiğini belirtti. İsrail Saldırıları Sonucu Kaybedilen Canlar

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, en az 39 bin 618 Filistinli hayatını kaybetti; bunların 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'i ise kadın. Ayrıca 91 bin 223 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapıya zarar verilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi çekmek isteyenlere özel 3 günlük kampanya! Faizsiz 200.000 TL kredi verilecek!

Opel piyasaya meydan okudu! Yeni modelinde fiyatı dibe çekti: Bayiler tıklım tıklım

İlk kez ev alacaklara devlet kıyağı! 2025'te tamamen değişiyor: Konut kredilerinde yeni dönem

Araç sahiplerine son çağrı! Büyük gün geldi çattı: Çok büyük cezası var

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

İş arayanlara dev fırsat geldi! 80 bin personel alımı başlıyor: Başvuru şartları belli oldu

Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...

İlk kez ev alacaklara devlet kıyağı! 2025'te tamamen değişiyor: Konut kredilerinde yeni dönem

Opel piyasaya meydan okudu! Yeni modelinde fiyatı dibe çekti: Bayiler tıklım tıklım

Telefon hattı Vodafone, Turkcell, Türk Telekom olanlar! Başvuranlara 15 günde para iadesi var!

Araç sahiplerine son çağrı! Büyük gün geldi çattı: Çok büyük cezası var

Listedeki ürünlerde 1 alana 1 bedava! Fiyatı 39 TL'ye kadar düştü: A101'den dev indirim

Kredi çekmek isteyenlere özel 3 günlük kampanya! Faizsiz 200.000 TL kredi verilecek!