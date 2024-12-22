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Filistin Ulusal Konseyi'nden Kemal Advan Hastanesi Uyarısı: 'İsrail Katliam Yapabilir'

Filistin Ulusal Konseyi, Kemal Advan Hastanesi'nde İsrail'in katliam yapabileceği uyarısında bulundu ve uluslararası toplumu göreve çağırdı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 15:04
Filistin Ulusal Konseyi'nden Kemal Advan Hastanesi Uyarısı: 'İsrail Katliam Yapabilir'

Filistin Ulusal Konseyi'nden Şok Uyarı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nde büyük bir katliam yapabileceği konusunda kritik bir uyarıda bulundu. Açıklamada, "İsrail'in hastaneleri, hastaları ve sağlık personelini hedef alması, uluslararası insan hakları hukukunun açık bir ihlali" ifadesi yer aldı.

Kritik Durum ve Hastanelere Saldırılar

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi, son 80 günden bu yana ardı ardına düzenlenen saldırılara maruz kalıyor. Bu saldırılar sonucunda, hasta ve sağlık çalışanlarının hayatlarının tehlikeye girdiği belirtildi. Konsey, bu tür eylemlerin, uluslararası hukukun normları ve kararlarıyla çeliştiğini vurguladı.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Açıklamada, İsrail'in bu hastanede de katliam yapabileceği uyarısı yapılarak, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in (BM) derhal sorumluluk alması gerektiği ifade edildi. Yaklaşık 3 aydır kuşatma ve yoğun saldırı altında kalan hastalar ve sağlık çalışanları için acil yardım çağrısı yapıldı.

Saldırıların Boyutu

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, hastanenin geçen günlerde İsrail tarafından "eşi görülmemiş" bir saldırıya uğradığını ve ağır hasar gördüğünü açıkladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş ise, hastane yönetiminin hızla tahliye edilmesi yönünde İsrail ordusunun uyarı aldığını dile getirdi.

Berş, hastanenin, keskin nişancı ateşi ve tank mermileri ile vurulduğunu belirterek, dünyayı bu saldırılara karşı derhal harekete geçmeye çağırdı.

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