Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Yeni Başvuruda Bulundu

Filistin'in UCM'ye Seslenişi

Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrailli yetkililerin yargılanması konusunda yetkisi olduğu yönünde resmi bir bildirimde bulundu. Filistin, UCM'den, kendi topraklarında işlenen suçlarla ilgili meseleleri siyasallaştırma girişimlerini reddetmesini istedi.

UCM'ye Yapılan Talep

Filistin'in haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, UCM'ye sunulan belgede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi. UCM'nin Filistin topraklarındaki suçları işleyen İsrailli yetkililerle ilgili yargı yetkisini elinde bulundurduğu vurgulandı.

Adalet İle İlgili Endişeler

Filistin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kuruluşların İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Ömer Avadullah, Filistin TV’ye verdiği demeçte, bazı uluslararası aktörlerin mahkemenin işleyişini engellemeye çalıştığını belirtti. Avadullah, bu durumun, uluslararası adalete teslim edilme aşamasında ciddi sorunlar yarattığını ifade etti.

İngiltere'nin Geri Adımı

İngiltere'nin, UCM'den Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı talep ettiği, daha sonra bu talebi geri çektiği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından, UCM'nin İsrail vatandaşları hakkında yargı yetkisini kullanıp kullanamayacağı hakkında çok sayıda görüş talep edildiği aktarıldı.

UCM Süreci ve Gereklilikler

UCM'nin yargılama süreçlerinde, devlet veya kuruluşlardan gelen yazılı veya sözlü beyanların dikkate alındığını söyleyen Avadullah, bu durumu, UCM'ye yönelik baskıların arttığı bir dönemde önemsediklerini belirtti.

Yakalama Kararı Başvurusu

UCM Başsavcısı Kerim Han 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı başvurusu yapıldığını söyledi. Han, bu şahısların, Gazze’de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğine dair makul gerekçelere sahip olduklarını ifade etti.