Filistin ve Fransa, 22 Eylül New York Konferansı için Filistin Devletinin Tanınması Çabalarını Görüştü

Hüseyin eş-Şeyh ile Nicolas Kassianides, 22 Eylül'deki New York konferansının başarısı ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devleti tanınması için uluslararası çabaları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 21:49
Filistin ve Fransa, 22 Eylül New York Konferansı için Filistin Devletinin Tanınması Çabalarını Görüştü

Filistin ve Fransa, 22 Eylül New York Konferansı için Filistin Devletinin Tanınması Çabalarını Görüştü

Toplantı ve görüşülen konular

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Fransa'nın Filistin'deki Başkonsolosu Nicolas Kassianides, Ramallah'ta bir araya geldi. Görüşmede, 22 Eylül'de ABD'de düzenlenmesi planlanan ve Filistin devletinin tanınması konusunun ele alınacağı uluslararası konferansın başarılı olması için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Taraflar, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin tanınması amacıyla Fransa ve Suudi Arabistan’ın ortak girişimleri ve bu girişimlerde kaydedilen gelişmeleri ele aldı. Şeyh, toplantının Filistin halkının başkenti olarak Doğu Kudüs'ü içeren bağımsız bir devlet kurma hakkının tanınması sürecinde "siyasi bir dönüm noktası" olduğunu vurguladı ve konferansın başarıya ulaşması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

BM süreçleri ve uluslararası destek

Şeyh, toplantının başarıya ulaşması için Fransa ve Suudi Arabistan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti. BM Genel Kurulu'nda 12 Eylül'de sunulan ve Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi tasarısı üzerinde yapılan oylamada, 142 ülke "evet" oyu verirken, 10 ülke "hayır" ve 12 ülke "çekimser" oy kullandı.

Ayrıca, BM'de 28-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenen yüksek düzeyli uluslararası Filistin Konferansı'nın da iki devletli çözüme verdiği destek vurgulanarak sona erdiği hatırlatıldı.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona erdirilmesini hedefliyor. ABD'de 22 Eylül'de yapılması planlanan uluslararası konferansın bu hedefler doğrultusunda gerçekleşmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD, Polonya'ya 780 Milyon Dolarlık Javelin Satışını Onayladı
2
Tebriz'de Uluslararası Şehriyar Kongresi: Şair Şehriyar Anıldı
3
KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?
4
Aydın'ın Çine İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
BMGK'de Gazze ateşkes tasarısı ABD vetosuyla reddedildi
6
Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 Büyüklüğünde Deprem — Petropavlosvk-Kamçatskiy'in 128 km Doğusu
7
Macron: İran'a BM yaptırımları 'snapback' ile ay sonunda devreye girecek

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)