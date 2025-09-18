Filistin ve Fransa, 22 Eylül New York Konferansı için Filistin Devletinin Tanınması Çabalarını Görüştü

Toplantı ve görüşülen konular

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Fransa'nın Filistin'deki Başkonsolosu Nicolas Kassianides, Ramallah'ta bir araya geldi. Görüşmede, 22 Eylül'de ABD'de düzenlenmesi planlanan ve Filistin devletinin tanınması konusunun ele alınacağı uluslararası konferansın başarılı olması için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Taraflar, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devletinin tanınması amacıyla Fransa ve Suudi Arabistan’ın ortak girişimleri ve bu girişimlerde kaydedilen gelişmeleri ele aldı. Şeyh, toplantının Filistin halkının başkenti olarak Doğu Kudüs'ü içeren bağımsız bir devlet kurma hakkının tanınması sürecinde "siyasi bir dönüm noktası" olduğunu vurguladı ve konferansın başarıya ulaşması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

BM süreçleri ve uluslararası destek

Şeyh, toplantının başarıya ulaşması için Fransa ve Suudi Arabistan'ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti. BM Genel Kurulu'nda 12 Eylül'de sunulan ve Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi tasarısı üzerinde yapılan oylamada, 142 ülke "evet" oyu verirken, 10 ülke "hayır" ve 12 ülke "çekimser" oy kullandı.

Ayrıca, BM'de 28-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenen yüksek düzeyli uluslararası Filistin Konferansı'nın da iki devletli çözüme verdiği destek vurgulanarak sona erdiği hatırlatıldı.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona erdirilmesini hedefliyor. ABD'de 22 Eylül'de yapılması planlanan uluslararası konferansın bu hedefler doğrultusunda gerçekleşmesi bekleniyor.