Filistin ve Fransa’dan Gazze Üzerine Görüşme

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Kritik Açıklamalar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir görüşme gerçekleştirerek, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi talebini yineledi.

Görüşmenin Detayları

Görüşme, Ramallah’ta Abbas'ın ofisinde yapıldı. Abbas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik 2735 sayılı kararının uygulanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Gazze'ye insani yardımların ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Hukuka Dikkat Çekti

Abbas, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama kararının uluslararası hukuka ve meşruiyete açık bir meydan okuma olduğu yönünde açıklamalar yaptı.