Filistin ve Güney Afrika'dan Soykırım Davası İçin İşbirliği

Filistin Yönetimi, Güney Afrika ile İşbirliği İçin Hazır

Filistin yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında Güney Afrika ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Filistin haber ajansı WAFA tarafından yapılan açıklamaya göre, Filistin yönetimi, Güney Afrika'nın UAD'de İsrail aleyhinde devam eden soykırım davasında delil sunacağını bildirdi.

İsrail'in Soykırım Davası Sürdüreceği Belirtildi

Filistin yönetimi, Güney Afrika'nın, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı İsrail'in soykırım uyguladığı gerekçesiyle açtığı davayı sürdürme kararlılığını memnuniyetle karşıladı. Yapılan açıklamada, "Soykırımın durdurulması ve hesap verebilirlik ile adaletin sağlanması için dost ülke Güney Afrika ile tam koordinasyon ve gayretli takibe hazırız," ifadesi yer aldı.

Ayrıca, dost ülkelere Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasına katılma çağrısında bulunuldu ve uluslararası hukukun çifte standart olmadan uygulanması gerektiği vurgulandı.

Güney Afrika'nın Dava Süreci ve ABD'nin Baskıları

Güney Afrika hükümeti, UAD'de İsrail aleyhine açılmış soykırım davasının devam etmesi için dilekçe sunacağını duyurmuş olup, İsrail'in Filistin'de soykırım suçu işlediğini kanıtlamak için somut deliller sunmanın hedeflendiğini belirtti.

Buna karşılık, ABD'nin Axios haber platformunun kaynaklarına göre, İsrail, ABD Kongresi üyelerine ulaşarak Güney Afrika'ya baskı yapılmasını istedi. İsrailli yetkililer, Kongre üyelerinden, Güney Afrika yetkililerine "soykırım davasına devam etmeleri halinde bunun sonuçları olacağı" mesajını iletmeleri talebinde bulundu.

Güney Afrika’nın Dava Açma Nedenleri

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de İsrail aleyhine dava açmıştır. Gazze'deki durum aciliyeti nedeniyle, UAD'den ihtiyati tedbirler talep edilmiştir.

UAD, 26 Ocak'ta aldığı kararlarla, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım fiillerini önlemek için Gazze’ye temel hizmetlerin ulaşımını sağlamak ve delillerin yok edilmesini engellemek amacıyla etkili ve acil tedbirler alınması gerektiğini bildirmiştir. Güney Afrika, İsrail'in bu tedbir kararlarına uymaması üzerine UAD'ye acil yeni tedbirler için başvuruda bulunmuştur.

8 Ağustos'ta UAD’ye başvuru yapan Türkiye, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya ile birlikte UAD'deki Güney Afrika-İsrail soykırım davasına müdahil olma yönünde adım atan 7. ülke olarak kayıtlara geçmiştir.