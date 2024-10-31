Filistin ve Suudi Arabistan'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu

İki Devletli Çözüm İçin Önemli Adım

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Riyad’da gerçekleşen "İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı" sonrasında bir araya geldi. İki lider, toplantının sonuçlarını değerlendirmek ve uygulama üzerine görüş alışverişinde bulunmak amacıyla telefon görüşmesi yaptı.

Ortak Çalışma Vurgusu

Filistin Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, taraflar, uluslararası ittifakın ilk toplantısının sonuçlarının takibi için işbirliğinin önemi üzerinde durdu. Mustafa, ateşkes sağlanması, insani yardım yapılması, ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi gibi kritik konulara dikkat çekti. Ayrıca, Gazze ile Batı Şeria arasındaki bağlantının güçlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler’in Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) desteğinin sürdürülmesi gerekliliğini vurguladı.

Arap-İslam Zirvesi Hazırlıkları

İki lider, Riyad’ın gelecek ay düzenleyeceği Arap-İslam Zirvesi’ne yönelik hazırlıkları da tartıştı. Bin Ferhan, toplantıda 90 ülkenin katılımıyla oluşturulan uluslararası koalisyonun toplanmasının, çözüm yolunda önemli bir ilk adım olduğunu belirtti.

Uluslararası Destek Çağrısı

Hamlelerin önemli olduğunu ifade eden Bin Ferhan, "İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı, Filistin krizini sona erdirmek için bir adım oluşturdu" dedi. Suudi Arabistan’ın, bu toplantı ile uluslararası kamuoyunu İsrail’in Filistin halkına yönelik eylemlerine karşı harekete geçirmek istediğini vurguladı. Ayrıca, Bin Ferhan, Filistin devletinin kurulmasının, Suudi Arabistan’ın İsrail ile normalleşme sürecinin bir ön koşulu olduğunu ifade etti.