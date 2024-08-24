Filistin ve Türkiye Arasındaki Diplmatik Görüşmeler

FKÖ Yetkilisi Hüseyin Şeyh'ten Önemli Açıklamalar

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu ile Ramallah'ta bir araya geldi. Toplantıda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında ele alınan konuların takibi gündeme geldi.

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları

Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, Şeyh, "İsrail'in Gazze'deki savaşının, Filistin halkını yok etmeyi ve yerinden etmeyi hedeflediğini" vurguladı. 11 aydır süren çatışmaların halk üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden bahsederek, Gazze’de devam eden saldırıların durması ve Batı Şeria'nın korunması gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Destek Çağrısı

Türkiye halkı ve hükümetine, Filistin halkına olan desteğinden dolayı teşekkür eden Şeyh, Devlet Başkanı Abbas'ın 15 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmadaki Gazze'ye gitme kararı hakkında bilgi verdi. Bu ziyaretin ön hazırlıkları için bir komite oluşturulduğunu ve uluslararası topluma destek çağrısı yapıldığını belirtmiştir.

Filistinliler Arasında Birlik Vurgusu

Büyükelçi Çobanoğlu, Abbas’ın Gazze’yi ziyareti girişimini önemli bir adım olarak değerlendirirken, Filistinliler arası birlik sağlama çabalarının önemine dikkat çekti. Diplomatik kaynaklar, ziyarette ele alınan konuların uluslararası boyutu hakkında detaylar sundu.