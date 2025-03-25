Filistin Yanlısı Öğrenci, Trump Yönetimine Dava Açtı

ABD'de Öğrenci Trump Yönetimine Karşı Dava Açtı

ABD'de, Filistin yanlısı görüşleri sebebiyle 21 yaşındaki Columbia Üniversitesi öğrencisi Yunseo Chung, kendisini sınır dışı etmek isteyen Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

The Guardian tarafından yayımlanan habere göre, Chung, 2023 yılından bu yana üniversite kampüsünde düzenlenen Filistin yanlısı gösterilere aktif olarak katılıyor. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarıldığını öğrenen Chung, hemen mahkemeye başvurarak haklarını savunma yoluna gitti.

Mahkeme belgelerine göre, Chung, hükümetin eylemlerini "şok edici bir aşırılık" olarak tanımlayarak, haklarına yönelik "benzeri görülmemiş ve gerekçelendirilmez" bir saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Chung hakkında çıkarılan gözaltı emri, Trump yönetiminin Hamas'ı desteklemekle suçladığı Filistin yanlısı protestoculara karşı aldığı önlemlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu durum, aynı zamanda Marco Rubio tarafından yürütülen bir talimatın sonucunu da yansıtıyor.

Bunun yanı sıra, yeşil kart sahibi olan Columbia Üniversitesi mezunu Mahmud Halil de, 8 Mart’ta ICE tarafından gözaltına alınmıştı. Halil, geçen yıl okulda yapılan Filistin yanlısı gösterilere katılım gösterirken, herhangi bir somut kanıt olmaksızın "Hamas ile uyumlu faaliyetlerde bulunmakla" suçlanmıştı.