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Filistin Yetkilisi Bergusi: Lübnan'daki Saldırı Masumları Hedef Alan Terör Eylemi

Filistinli lider Bergusi, Lübnan'da gerçekleşen saldırıyı İsrail'in masumlara yönelik terör eylemi olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 23:15
Filistin Yetkilisi Bergusi: Lübnan'daki Saldırı Masumları Hedef Alan Terör Eylemi

Filistinli Yetkili Bergusi'den Saldırıya Sert Tepki

Filistin Ulusal Girişim Hareketi'nin Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Lübnan'da gerçekleşen ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine, 2800 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı kınadı.

Saldırı ve Sonuçları

Bergusi, olayların ardından yaptığı açıklamada, "Bu, İsrail'in direnişçilerden ziyade masumları hedef alan bir terör eylemidir""İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve faşist hükümetinin Lübnan'a yönelik kapsamlı bir savaş açma komplosu" olarak yorumladı.

Netanyahu'nun Savaş Planları

Bergusi, Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesi engellemek amacıyla bölgesel bir savaş çıkarmaya çalıştığını vurgulayarak, "Netanyahu, ABD'nin tam desteği ve Batı dünyasının sessizliği olmasaydı bu tür savaş suçlarını işlemeye cesaret edemezdi" ifadesini kullandı. Ayrıca, "Netanyahu, bölge halkları ve direnişleri karşısında başarısız olacak" şeklinde ekledi.

Patlamaların Detayları

Lübnan'ın sağlık bakanlığı, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı patlaması sonucunda biri çocuk 9 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Artan Gerilim

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların son günlerde tırmanışa geçtiği gözlemleniyor.

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