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Filistin Yönetimi: ABD, Gazze'deki Okul Saldırısının Sorumlusudur

Filistin yönetimi, Gazze'deki okul saldırısını kınayarak ABD'yi sorumlu tuttu ve uluslararası sessizliğe dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:05
Filistin Yönetimi: ABD, Gazze'deki Okul Saldırısının Sorumlusudur

Filistin Yönetiminden Sert Açıklama

Filistin yönetimi, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıyı kınayarak, ABD'yi bu saldırının sorumlusuyla damgaladı.

Nebil Ebu Rudeyne'den Açıklamalar

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, olayın, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria’da icra ettiği katliamların bir devamı olarak nitelendirildiğini belirtti. Ebu Rudeyne, saldırının uluslararası toplumun sessizliği ile cesaretlendirilen bir saldırı olduğunu ifade etti. “Bu savaşı durdurun”

Ebu Rudeyne, ABD'nin, 3.5 milyar dolar değerindeki askeri yardımı ile birlikte Gazze halkına karşı süregeldiği saldırılara olan sorumluluğunu vurgulayarak, "Gazze'ye yönelik bu katliamların devam etmesinin ABD yönetiminin etkisi altında olduğunu belirtmek gerekiyor," dedi.

Yerel Kaynaklardan Gelen Bilgiler

Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde bulunan Et-Tabiin Okulu, sabah namazı sırasında binlerce yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı bir alan olarak biliniyordu. Saldırı sonucunda bazı cesetlerin parçalandığı ve yananların olduğu gelen haberler arasında yer almakta.

Sivil savunma ekipleri, etrafa saçılan ceset parçalarını toplamakta büyük zorluk çektiği belirtiliyor. Yerel halkın ve yetkililerin gözlemlerinin korkunç boyutları gözler önüne serdiği bu olay, uluslararası medyada geniş yer buldu.

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