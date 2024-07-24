Filistin Yönetimi: ABD, Netanyahu'ya Gazze'ye Saldırıları Durdurması İçin Baskı Yapmalı

Filistin Yönetimi'nden ABD'ye Çağrı

Filistin yönetimi, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına son vermesi için ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yapmasını talep ediyor.

Ebu Redine: “Zamanı Geldi”

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yazılı bir açıklama yaparak, "ABD yönetimi ve Kongre'nin Netanyahu'ya savaşı derhal durdurması gerektiğini söylemesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Washington’ın Sorumluluğu

Ebu Redine, ABD'nin Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik savaşı durdurmasını istemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Washington yönetimi gerçekten bölgede barış ve istikrar istiyorsa savaşa karşı çıkan dünyayı yanıltmamak için bu çağrıyı yapacaktır." dedi.

Artan Can Kaybı ve Savaşın Etkileri

Ebu Redine, İsrail ordusunun Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda artan can kayıplarına vurgu yaparak, "Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının yanı sıra Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde devam eden operasyonlar, gerilimi artırmakta. Barış ve güven arayan herkesin bu saldırılara son verilmesini talep etmesi gerek." şeklinde konuştu.

ABD'nin Destekleri ve Sorumluluk

Ebu Redine, ABD'nin İsrail'e sağladığı sınırsız desteklerin Filistin halkına karşı işlenen suçlarda sorumluluk taşıdığını belirtti ve Washington'dan Tel Aviv'i, Filistinli sivillere yönelik saldırıları durdurmaya zorlamasını istedi.

Can Kaybı Rakamları

İsrail'in 7 Ekim tarihinde başlattığı Gazze operasyonları sonucunda en az 39 bin 145 Filistinli hayatını kaybederken, bunların 16 bin 172'si çocuk ve 10 bin 798'i kadın olarak kaydedildi.

Enkaz altında binlerce insanın olduğu belirtilirken, sivil altyapının da hedef alınmasıyla birlikte hastaneler ve eğitim kurumları büyük zarar görüyor.