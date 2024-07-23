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Filistin Yönetimi, Çin'in Desteğini Memnuniyetle Karşılıyor

Filistin yönetimi, Çin'in işgal altındaki topraklara yönelik desteğini olumlu karşıladı. Çin, ulusal uzlaşı hükümeti için destek veriyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 23:57
Filistin Yönetimi, Çin'in Desteğini Memnuniyetle Karşılıyor

Filistin Yönetimi'nden Çin'e Teşekkür

Filistin yönetimi, Çin'in işgal altındaki Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi için verdiği destekten büyük memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Wang Yi'nin Açıklamaları

Filistin Devlet Başkanlığı'nın resmi haber ajansı WAFA aracılığıyla yayımladığı bildiride, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin geçici bir Filistin ulusal uzlaşma hükümeti kurulmasına ilişkin ifadelerine dikkat çekildi. Wang'ın, Gazze'deki acil ateşkes ve insani yardımların sağlanması talebi Filistin yönetimi tarafından olumlu karşılanmıştır.

Bildiride, "Filistin devletinin toprakları olan Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ün yönetimine destek verilmesi amacıyla ortak çabaların artırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

BM Üyeliği ve Barış Konferansı Çağrısı

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler nezdindeki tam üyelik hakkının elde edilmesi ve iki devletli çözüm için uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi konularında Çin'in çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

Pekin Diyaloğu Bildirisi

Çin, 21-22 Temmuz tarihlerinde Filistinli grupların katıldığı bir ulusal toplantıya ev sahipliği yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bu toplantıdan sonra, Filistinli grupların geçici uzlaşı hükümeti kurmayı amaçladıkları Pekin Diyaloğu Bildirisi'ni imzaladıklarını duyurdu.

Filistinli 14 grup temsilcisi, görüşmeler sonrası aralarındaki bölünmüşlüğü sona erdirip, ulusal birliği sağlamak amacıyla bu önemli bildiri üzerinde anlaştı.

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