Filistin Yönetimi: İki Devletli Çözüm İçin Uluslararası Destek

Filistin Yönetimi'nden Açıklama

Filistin yönetimi, uluslararası topluma Gazze'deki çatışmaların ardından "savaşın sonrasına dair tutumlarının" iki devletli çözümü desteklediğini bildirdi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı durdurma konusundaki yetersizliği üzerine bir açıklama yaptı.

İki Devletli Çözümün Önemi

Açıklamada, dünya üzerindeki birçok ülkenin Gazze'deki saldırılar sonrasındaki tutumlarının iki devletli çözümü desteklediğine vurgu yapıldı. Ayrıca, Filistin topraklarının iki ana bölgesi olan Batı Şeria ve Gazze arasında ayrım yapmayı amaçlayan planların tehditlerine dikkat çekildi.

Filistin'in Uluslararası Tanınması

Filistin yönetimi, Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin işgal altında kalan topraklarının ayrılmaz bir kısmı olduğunu ve işgalci güçlerin bu bölgede Filistin devlet kurumlarının idaresine müdahale etme yetkisine sahip olmadığını belirtti.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, "İki devletli çözümü desteklediğini iddia eden ülkelere, bu çözümü somutlaştıracak ve tüm taraflara güvenlik ile istikrar sağlayacak şekilde kararlarına ve talimatlarına saygı duymaları çağrısı yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler'e Çağrı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Filistin halkına koruma sağlama ve İsrail'in soykırım uygulamalarını durdurma konusundaki yasal sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı.

Olayların Boyutu

İsrail ordusunun 6 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine uyguladığı kuşatma sonucunda, binlerce insan hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana aralarında yaklaşık 17 bin çocuk ve 11 bin 378 kadının da bulunduğu 42 bin 792 Filistinli öldü, 100 bin 412 kişi yaralandı. Ayrıca, enkaz altında kalan ölümler ve saldırılara maruz kalan sivil tesisler de dikkat çekici bir durum olarak öne çıkmaktadır.

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail gezisinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirme çağrısında bulundu.