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Filistin Yönetimi, Madrid'deki Toplantı Sonrası Bildiriden Memnun

Filistin yönetimi, Madrid'deki toplantıda kabul edilen bildirinin iki devletli çözüme destek çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 23:41
Filistin Yönetimi, Madrid'deki Toplantı Sonrası Bildiriden Memnun

Filistin Yönetimi'nin Madrid Toplantısındaki Memnuniyeti

Filistin yönetimi, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Filistin konulu toplantının ardından kabul edilen bildiriyi memnuniyetle karşıladı. Toplantıda, Filistin'in tanınması ve iki devletli çözüm konusunda uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.

Toplantıya Katılan Ülkeler ve Sonuçları

Toplantıya İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu ülkelerinin dışişleri bakanları, İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği temsilcileri katıldı. Kabul edilen bildiride, katılımcıların iki devletli çözüme bağlı kaldıkları vurgulandı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Açıklamada, Madrid'de toplanan yetkililerin cesur tavırlarının, Filistin halkına yönelik saldırıların durması gerektiğini belirten uluslararası bir mutabakat oluşturduğunu gösterdiği ifade edildi. Bildiride, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve Filistin'in tanınması yönünde de çağrılar yapıldı.

Uluslararası Girişimlere Destek

Öte yandan, Riyad'da 11 Kasım 2023'te düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, Türkiye dahil toplam 8 ülkenin, Gazze'deki savaşı durdurmak ve kalıcı barış sağlamak amacıyla uluslararası girişimlerde bulunma görevini üstlendiği bildirildi.

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