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Filistin Yönetimi'nden Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa Baskınına Sert Tepki

Filistin yönetimi, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına karşı açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:32
Filistin Yönetimi'nden Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa Baskınına Sert Tepki

Filistin yönetimi, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksaya düzenlediği baskına sert tepki gösterdi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gvir'in göreve gelmesinden bu yana dördüncü kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, "Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınların artırılması yönünde provokatif çağrılarda bulunan Ben-Gvir, işgal güçlerinin eşliğinde camiye baskın düzenledi" ifadelerine yer verildi. Yapılan baskınların ardından Ben-Gvir'in Talmud ayinleri gerçekleştirdiği aktarıldı. Olay, diğer Müslümanlar ve Filistinliler için "eşi görülmemiş bir provokasyon" olarak nitelendirildi.

Özellikle, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal sayıldığı ve bu kutsalların İsrail işgali altında tehdit edildiğine dikkat çekilerek, uluslararası topluma işgale karşı tepki gösterme çağrısı yapıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Ben-Gvir'in sabah saatlerinde düzenlediği baskın esnasında caminin avlusunda "provokatif bir şekilde tur attığını" belirtti.

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Mescid-i Aksa'ya ilişkin herhangi bir "statüko değişikliği" meydana gelmediği ifade edildi. Ben-Gvir'in 3 Ocak 2023'teki baskını, Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan olarak tarihine geçmişti.

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