Filistin Yönetiminden İsrail Saldırılarına Karşı Uyarı

Filistin Yönetiminden Sert Açıklama

Filistin Devlet Başkanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden "soykırım savaşı" ve Batı Şeria'daki artan İsrail saldırıları hakkında endişelerini dile getirdi. Yönetim, bu saldırıların "korkunç ve tehlikeli sonuçlara" yol açabileceği uyarısında bulundu.

Filistin Resmi Ajansı'nın Haberi

Olayla ilgili olarak Filistin resmi ajansı WAFA’ya açıklama yapan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerim ve Tubas gibi yerlerdeki saldırıları ve Gazze'deki soykırım savaşı, tüm insanlığın ödeyeceği bedellere yol açacaktır" ifadesini kullandı.

Ebu Rudeyne, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarını "Filistin halkına, topraklarına ve kutsallarına yönelik devam eden kapsamlı bir savaş" olarak tanımladı. Ayrıca, bu saldırıların devam etmesinde ABD'nin işgalcilere sağladığı koruma ve destek olduğunu vurguladı.

ABD'ye ÇAğrı

Ebu Rudeyne, ABD'ye acilen müdahale çağrısında bulunarak, "Bu aşırıcı hükümetin durdurulması için uluslararası toplumun hemen harekete geçmesi gerektiğini" belirtti. Ayrıca, gerilimi artıran eylemlerin hiç kimseye güvenlik ve istikrar getirmeyeceğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığından Kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki İsrail saldırılarını kınadı. Bakanlık, uluslararası kuruluşlarla temas kurarak, bu duruma bir an önce çözüm bulunması için çaba gösterileceğini ifade etti.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana surası saldırılar, bölgede büyük bir tahribat yaratırken, Filistinlilerin hayatını kaybetme sayısı 662'ye ulaştı. Uluslararası hukuk uzmanları, bu saldırıların işgalci güçlerin yükümlülüklerine aykırı olduğunu vurguladı.

İsrail, o tarihten itibaren Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbetmeye ve yeni yerleşim yerleri oluşturmaya devam etmektedir. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümetinin bu süreçte kritik roller üstlenen aşırı sağcı figürleri desteklemesi dikkat çekiyor. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, yeni yerleşim yerleri planlarını açıklamıştı.