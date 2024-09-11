Filistin Yönetiminin Vergi Gelirleri

Filistin: Vergi Gelirleri Durumu

Yapılan son açıklamalara göre, İsrail hükümeti tarafından alıkonulan Filistin yönetimine ait vergi gelirleri 7,26 milyar şekele, yani yaklaşık 2 milyar dolara ulaşmıştır.

Tel Aviv Yönetiminin Uygulamaları

Filistin resmi haber ajansının (WAFA) Maliye Bakanlığı verilerine dayandırdığı habere göre, Tel Aviv yönetimi, Filistin adına toplanan vergileri sistematik bir şekilde alıkoymaya devam etmektedir. Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, Gazze'ye tahsis edilen vergilerden 2,83 milyar şekeli (765 milyon dolar) alıkonulmuştur.

İsrail'in, Ürdün sınır kapısında geçen ürünlerden elde edilen vergileri yıllardan beri alıkoyduğu belirtilmektedir. Bu durum, Filistin yönetiminin mali durumunu zorlaştırmakta ve 2021 yılından bu yana 147 bin sivil ve askeri personelin maaşlarının kısmi olarak ödenmesine neden olmaktadır.

Gümrük Vergilerinde Kesintiler

Filistin, dış ticaretinde hala İsrail'e bağımlı kalmakta, ithalat ve ihracatını büyük ölçüde İsrail kontrolündeki noktalar üzerinden gerçekleştirmektedir. İsrail, uzun zamandır Filistin hükümeti adına toplanan gümrük vergilerinde de kesintilere gitmektedir.

1994 yılında imzalanan Paris Ekonomi Protokolü kapsamında, İsrail, kontrol ettiği sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi toplamakta ve yaklaşık aylık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarmaktaydı. Ancak son 2 yıldır bu fonlarda kesintiler yapılmaktadır.

Son Gelişmeler

Kasım 2023'te İsrail Bakanlar Kurulu, Filistin hükümeti adına toplanan vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesileceğine karar vermiştir. Bu karara tepki olarak, Filistin yönetimi vergi fonunu almayı reddetmiş ve Maliye Bakanlığı, Ekim ayından itibaren toplanan vergi fonunun çoğunun kesildiğini belirterek bu nedenle fonu kabul etmediklerini açıklamıştır.