Filistinli Aile Cenin'de İsrail Saldırısına Rağmen Direniş Gösteriyor

Cenin Mülteci Kampı’nda Direniş: Amuri Ailesinin Hikayesi

21 Ocak'tan bu yana İsrail saldırıları altında olan Cenin Mülteci Kampındaki Filistinli Amuri ailesi, yaşadıkları zorluklara rağmen evlerini terk etmemeye kararlı. Eve gitmek için riskler alarak, evlerinden ayrılmayan Mahmud Amuri, tüm tehditlere karşı durmalarını şöyle ifade ediyor: "Bizden birçok kez evimizi terk etmemiz istendi ancak reddettik, yaşadığımız zorluklara rağmen kaldık."

İşgalin Getirdiği Korku ve Yıkım

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta Gazze'de başlayan ateşkesin ardından Cenin’e “Demir Duvar” adını verdiği bir saldırı başlattığı belirtildi. Bu saldırılar sırasında, 55 Filistinli yaşamını yitirirken, bölgedeki yapılar ve altyapı büyük hasar aldı.

Mahmud Amuri, evinde kalmaya devam eden tek kişi değil. Cenin Mülteci Kampı’nda yaşayan diğer insanlar da benzer korkularla karşı karşıya. Amuri, evinin penceresinden işaret ederek Mahyub Caddesinin tahribatını anlatıyor: "İsrail ordusu, bu caddeyi Cenin Mülteci Kampı'nın merkezine kadar götürerek kampı ikiye böldü."

Hayatta Kalma Mücadelesi

İsrail ordusunun sürekli hareketliliği nedeniyle bazen dışarı çıkıp ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getiren Amuri, "Elektriksiz ve internetsiz yaşıyoruz, bu bizim evimiz, nereye gidebiliriz ki? Her an korku içinde yaşıyoruz ancak burayı kesinlikle terk etmeyeceğiz." sözleriyle yaşadığı çaresizliği vurguladı.

Geçmişte Yaşanan Kayıplar

Mahmud Amuri, 2002 yılında yaşadığı saldırılar nedeniyle evini kaybettiğini, ancak yeniden inşa ettiğini aktardı. Günümüzde de meydana gelen saldırılar sonucu evinde çatlaklar oluştuğunu ve camların kırıldığını belirtiyor.

Cenin kenti Vali Yardımcısı Mansur Sadi, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "İşgalciler, Cenin Mülteci Kampı'nı tamamen yerle bir edip 20 binden fazla kişiyi evlerini, belgelerini ve kişisel eşyalarını geride bırakarak zorla yerinden etti." demişti.