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Filistinli Aktivist Dr. Lora Abu Aita: "Filistin Davası İçin Mücadelemiz Sürecek"

Dr. Lora Abu Aita, Filistin davasını dünyaya duyurmak için yıllardır mücadele ettiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 11:00
Filistinli Aktivist Dr. Lora Abu Aita: "Filistin Davası İçin Mücadelemiz Sürecek"

Filistinli Aktivist Aita'nın Açıklamaları

Filistinli aktivist Dr. Lora Abu Aita, uluslararası platformda verdikleri mücadeleler sırasında "Filistin davasını dünyaya duyurmak için yıllardır mücadele ediyoruz" dedi. Kolombiya hükümetinin davetlisi olarak Cali kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Konferansı'na (COP16) katılan Aita, etkinlikte birçok kesime seslerini ulaştırdıklarını belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki Durum

Beytüllahim'de doğup 7 yıldır İspanya'nın Granada kentinde yaşayan Aita, Gazze Şeridi'ndeki koşulların beklenenden daha karmaşık olduğunu vurguladı. Filistin Kamu Diplomasisi Enstitüsü'nde, Filistinlilerin savunulması ve kampanya sorumlusu olarak görevli olan Aita, uluslararası alanda yürüttükleri çabaların önemini dile getirdi. "Filistin'in, İsrail'in sömürgeci yönetiminden kurtulması için alternatif bir diplomasi yürütüyoruz ve dünya genelinde Filistin davasına dair bir algı yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

Filistin Davasına Işık Tutan Mücadeleler

Aita, farklı ülkelerde parlamenterlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurdukları iletişimin sonuçlarını öne çıkararak, "Bu mücadeleler Filistin'in davasına ışık tutuyor. Çalışmalarımızı daha da artıracağız" diye ekledi. Aita, 7 Ekim olayları üzerinden manipüle edilen bilgilere karşı dikkat çekerek, "Filistin'de etnik temizlik 100 yılı aşkın süredir devam ediyor. Bu durumu her yerde dile getirmek önemlidir" diye vurguladı.

Gazze'deki İnsani Kriz

Gazze'deki sağlık krizinin ciddiyetine dikkat çeken Aita, "'Gazze'nin kuzeyinde tam olarak kaç Filistinlinin şehit edildiğini bilmiyoruz. Bombardımanlar nedeniyle ambulanslar bölgelere ulaşamıyor" diyerek acil bir çözüm gerektiğini belirtti.

Uluslararası İşbirliği ve Dayanışma

Aita, COP16 zirvesine davet eden Kolombiya Çevre Bakanlığına teşekkür ederek, "İsrail'in sömürge rejiminin uyguladığı soykırımı duyurmak için COP16 iyi bir fırsattı" dedi. Ayrıca, Kolombiya'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmesine dikkat çekerek, diğer ülkelerin de benzer adımlar atması gerektiğini ifade etti. Aita, "Bu baskı altındaki tüm halklara örnek olabilir" diyerek kolektif çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Uluslararası Toplumdan Beklentiler

Aita'nın değerlendirmeleri, uluslararası düzeyde Filistin davasının desteklenmesi ve İsrail'in uyguladığı sistematik etnik temizlik politikasının durdurulmasına yönelik taleplerini içeriyor. "Kolombiya, silah alımını durdurdu ve İsrail'e kömür ihracatını kesti. Bu nedenle Kolombiya'nın aldığı bu kararlar için minnettarız" diyerek uluslararası toplumdan daha fazlasını beklediklerini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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