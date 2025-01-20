DOLAR
35,56 -0,11%
EURO
36,99 -0,25%
ALTIN
3.098,56 -0,05%
BITCOIN
3.667.477,76 0,66%

Filistinli Aktivist Halide Cerrar, İsrail Hapishanesinden Tanınmaz Hale Geldi

Halide Cerrar, İsrail hapishanelerinde 1 yıldan fazla kaldıktan sonra serbest bırakıldı ve sağlığı ciddi şekilde zarar gördü.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 18:41
Filistinli Aktivist Halide Cerrar, İsrail Hapishanesinden Tanınmaz Hale Geldi

Filistinli Aktivist Halide Cerrar, Hapisten Tanınmaz Halde Çıktı

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, Halide Cerrar'ın 12 Ağustos 2024'ten bu yana tutuklu bulunduğunu açıkladı. 61 yaşındaki Cerrar, İsrail hapishanelerinde geçirdiği süre boyunca ciddi sağlık sorunları yaşadı.

Malul ve Zayıf Halde Serbest Bırakıldı

Cerrar, geçtiğimiz günlerde yaptığı serbest bırakılma işlemi sonrası neredeyse tanınmayacak halde geri döndü. Yaklaşık bir yıl boyunca idari tutukluluk altında hiçbir suçlama olmadan tutulan Cerrar’ın, serbest bırakıldığında saçlarının beyazladığı ve zayıf düştüğü gözlemlendi.

Sosyal Medyada Tepki ve Duygu Dolu Paylaşımlar

Cerrar’ın serbest kalmasının ardından çekilen resimleri, Filistin halkı arasında duygusal bir etki yarattı. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak “İsrail’in suçu” olarak nitelendirildi.

Hapisteki Zorlu Şartlar ve Sağlık Sorunları

Filistin Esirler Cemiyeti'nin açıklamasına göre, Cerrar, İsrail'in hapishanelerindeki en kötü hücrede 160 gün boyunca hücre hapsinde tutuldu. Cerrar’ın sağlık durumu, uzun süreli tecrit ve yetersiz beslenme nedeniyle ciddi şekilde bozuldu. Emani Serahine, Cerrar'ın temiz hava ve yiyecekten mahrum bırakıldığını belirtti.

Halide Cerrar Kimdir?

FHKC yöneticisi ve eski milletvekili Halide Cerrar, insan hakları savunucusu olarak öne çıkmıştır. Daha önceki tutuklamalarında 5 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Cerrar, annelik duygusundan mahrum bırakıldığını ve hayatını kaybeden kızına veda edemediğini belirtmiştir.

İsrail ile Hamas Arasında Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar'ın arabuluculuğunda, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yapıldığı duyuruldu. Anlaşma, 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi ve 42 gün sürecek ilk aşamada, 33 İsrailli esirin yanı sıra 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

İLGİLİ HABERLER

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya'dan Gazze İçin Acil Uluslararası Eylem Çağrısı
2
Muş'ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
3
Hamas: Esirlerin Durumu Direniş Ahlakı ile İsrail Barbarlığı Arasındaki Farkı Gösteriyor
4
Ankara Sincan'da Çöp Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Güney Afrika'da 88 Ölümle Sonuçlanan Maden Kazasında Çete Elebaşı Aranıyor
6
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 64 Filistinliyi Gözaltına Aldı
7
Van'da İşten Çıkarılan Çalışanlar Eylemlerini Sürdürüyor

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!