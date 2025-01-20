Filistinli Aktivist Halide Cerrar, İsrail Hapishanesinden Tanınmaz Hale Geldi

Filistinli Aktivist Halide Cerrar, Hapisten Tanınmaz Halde Çıktı

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, Halide Cerrar'ın 12 Ağustos 2024'ten bu yana tutuklu bulunduğunu açıkladı. 61 yaşındaki Cerrar, İsrail hapishanelerinde geçirdiği süre boyunca ciddi sağlık sorunları yaşadı.

Malul ve Zayıf Halde Serbest Bırakıldı

Cerrar, geçtiğimiz günlerde yaptığı serbest bırakılma işlemi sonrası neredeyse tanınmayacak halde geri döndü. Yaklaşık bir yıl boyunca idari tutukluluk altında hiçbir suçlama olmadan tutulan Cerrar’ın, serbest bırakıldığında saçlarının beyazladığı ve zayıf düştüğü gözlemlendi.

Sosyal Medyada Tepki ve Duygu Dolu Paylaşımlar

Cerrar’ın serbest kalmasının ardından çekilen resimleri, Filistin halkı arasında duygusal bir etki yarattı. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak “İsrail’in suçu” olarak nitelendirildi.

Hapisteki Zorlu Şartlar ve Sağlık Sorunları

Filistin Esirler Cemiyeti'nin açıklamasına göre, Cerrar, İsrail'in hapishanelerindeki en kötü hücrede 160 gün boyunca hücre hapsinde tutuldu. Cerrar’ın sağlık durumu, uzun süreli tecrit ve yetersiz beslenme nedeniyle ciddi şekilde bozuldu. Emani Serahine, Cerrar'ın temiz hava ve yiyecekten mahrum bırakıldığını belirtti.

Halide Cerrar Kimdir?

FHKC yöneticisi ve eski milletvekili Halide Cerrar, insan hakları savunucusu olarak öne çıkmıştır. Daha önceki tutuklamalarında 5 yılını İsrail hapishanelerinde geçiren Cerrar, annelik duygusundan mahrum bırakıldığını ve hayatını kaybeden kızına veda edemediğini belirtmiştir.

İsrail ile Hamas Arasında Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar'ın arabuluculuğunda, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yapıldığı duyuruldu. Anlaşma, 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi ve 42 gün sürecek ilk aşamada, 33 İsrailli esirin yanı sıra 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.