DOLAR
34,01 0,12%
EURO
37,62 -0,35%
ALTIN
2.757,98 -0,18%
BITCOIN
1.924.438,59 1,86%

Filistinli Asım Fahmavi: İsrail Ordusunun Baskınında Yaşadıklarımız Dehşet Vericiydi

Filistinli Asım Fahmavi, Tulkerim'deki Nur Şems Kampı'ndaki İsrail baskını ve yıkımları anlattı. O anları unutmak zor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:11
Filistinli Asım Fahmavi: İsrail Ordusunun Baskınında Yaşadıklarımız Dehşet Vericiydi

İsrail Ordusu Baskın Düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı sakini Asım Fahmavi, 10 Eylül'de yaşanan baskını aktardı. Fahmavi, "İsrail ordusuna ait askeri buldozerler benim ve komşularımın evinin bazı bölümlerini yok etti. Sanki ev başımıza yıkılıyormuş gibi hissettik, dehşet içinde kaldık," diyerek hissettiklerini dile getirdi.

Baskının Detayları

Salı günü sabah saatlerinde, Nablus Caddesi yönünden Nur Şems Kampı'na baskın düzenleyen İsrail ordusu, birçok Filistinlinin işletme ve mülklerine zarar verdi. Fahmavi, "Buldozerler girişi tamamen yıktı, merdivenleri tahrip etti. Kendimizi oldukça korkmuş hissettik," şeklinde konuştu.

Fahmavi ayrıca, sivil savunma ekiplerinin desteğiyle çocuklarını ve komşusunun çocuklarını kurtarmak için merdivenler kullandıklarını belirtti. Baskın sırasında Filistin Sağlık Bakanlığı, Tulkerim'de bir kadın da dahil olmak üzere iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Artan Gözaltı ve Saldırılar

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda büyük bir artış gözlemleniyor. İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda, yalnızca 7 Ekim'den bu yana 699 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Baba Kızını Silahla Öldürdü
2
Hamza Dağ Niğde'de CHP'yi Eleştirdi: 'Erken Seçim Gündemimiz Yok'
3
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistin Bayrağına Saldırdı
4
Çatalca'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bakan Tekin Kocaeli'de Gençlerle Buluştu
6
Norveç'ten Türkiye'ye Savunma Sanayi Kısıtlamalarının Kaldırılması
7
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü