Filistinli Asım Fahmavi: İsrail Ordusunun Baskınında Yaşadıklarımız Dehşet Vericiydi

İsrail Ordusu Baskın Düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı sakini Asım Fahmavi, 10 Eylül'de yaşanan baskını aktardı. Fahmavi, "İsrail ordusuna ait askeri buldozerler benim ve komşularımın evinin bazı bölümlerini yok etti. Sanki ev başımıza yıkılıyormuş gibi hissettik, dehşet içinde kaldık," diyerek hissettiklerini dile getirdi.

Baskının Detayları

Salı günü sabah saatlerinde, Nablus Caddesi yönünden Nur Şems Kampı'na baskın düzenleyen İsrail ordusu, birçok Filistinlinin işletme ve mülklerine zarar verdi. Fahmavi, "Buldozerler girişi tamamen yıktı, merdivenleri tahrip etti. Kendimizi oldukça korkmuş hissettik," şeklinde konuştu.

Fahmavi ayrıca, sivil savunma ekiplerinin desteğiyle çocuklarını ve komşusunun çocuklarını kurtarmak için merdivenler kullandıklarını belirtti. Baskın sırasında Filistin Sağlık Bakanlığı, Tulkerim'de bir kadın da dahil olmak üzere iki Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Artan Gözaltı ve Saldırılar

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda büyük bir artış gözlemleniyor. İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda, yalnızca 7 Ekim'den bu yana 699 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.