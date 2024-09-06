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Filistinli Bebek Nida'nın Annesi Dua Rudi'den Yürek Burkan Açıklamalar

Gazze'deki bombardımanda kalbi duran Nida'nın annesi Dua Rudi yaşadıklarını anlattı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:50
Filistinli Bebek Nida'nın Annesi Dua Rudi'den Yürek Burkan Açıklamalar

Filistinli Bebek Nida'nın Trajik Hikayesi

Gazze'de, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği hava saldırıları, 11 aylık Nida Kebace'nin hayatına mal oldu. Küçük bebek, annesi Dua Rudi'nin kucağında uyanarak yaşadığı korkuyla kalbi durdu.

Dua Rudi'nin Tanıklığı

28 yaşındaki Anne Dua Rudi, yaşadığı dehşeti anlatarak, "Kızımda ne bir hastalık ne de bir rahatsızlık vardı. O hep huzurluydu," dedi. 26 Ağustos gecesi, evlerinin yakınındaki büyük patlama sonucu Nida'nın korktuğunu belirten Rudi, kucağına aldığı zaman yüzünün maviye döndüğünü görmekte büyük bir acı duyduğunu ifade etti.

Nida'nın Hastaneden Gelen Ölüm Haberi

Bebeğini en yakın hastaneye yetiştiren Rudi, orada Nida’nın hayatını kaybettiğini öğrendi. Yaşadığı bu kayıpla derin bir yas içinde kalan anne, o anı şöyle anlattı: "Kızım için umutla hastaneye gittim ama ne yazık ki çok geçti. Patrondan çığlıklar gelmeye başladı. Sabredip Allah’tan ecrini bekledim."

Calbimde Bir Boşluk

Dua Rudi, oğulları için duyduğu endişenin yanı sıra, geride kalan iki çocuğunu kaybetme korkusunu tekrar dile getirdi. "Nida gitti, şimdi kalbim dayanmıyor," dedi. Annesi, yaşananlara karşı uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Bu savaş bitsin, çocuklarımızın yanında durun," ifadelerini kullandı.

Gözyaşları ve Kaybettiklerimiz

İsrail'in saldırılarında 40 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunların içinde 16 bin 715 çocuğun olduğu bildirilmektedir. Rudi, tüm dünyaya selam göndererek, "Allah’a hamdolsun. Birçok çocuk daha öldü, bu acılar dursun," diyerek sesini yükseltti.

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